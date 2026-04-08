Προετοιμασία συλλόγων και αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας

Την προτίμηση συλλόγων και αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης, συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, το οποίο επιλέχθηκε για την προετοιμασία τους κατά την περίοδο των ημερών του Πάσχα.

Στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας συμμετέχουν οι προπονητές Παναγιώτης Βελέντζας, Φανή Γαρίνη και Χρήστος Αδάμος μαζί με οκτώ αθλητές, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου και η Άννα Ντουντουνάκη.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Λαζαρίδη, η επιλογή της Καλαμάτας και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των εγκαταστάσεων, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, στόχος των παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και σύγχρονου κολυμβητηρίου, που θα παρέχει σε αθλητές, συλλόγους και πολίτες ιδανικές συνθήκες άθλησης και χρήσης των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αθλητική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της πόλης.