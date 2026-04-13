Καλαμάτα: Επιμένει για έτοιμο Στάδιο το Νοέμβριο ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος

Εργα 3 εκ. ευρώ έχουν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας για βελτιώσεις και αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της πόλης, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα στη Superleague, να αγωνιστεί στο Στάδιο, στη φυσική της έδρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην τρέχει σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου ή στην Αθήνα.

Ο στόχος είναι τον Ιούνιο να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και στις τρεις εργολαβίες, που έχουν σχεδιαστεί και το αργότερο τον Νοέμβριο να ολοκληρωθούν και από τότε το Στάδιο να φιλοξενήσει τη “Μαύρη Θύελλα”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε σε δηλώσεις του στην “Ε” ότι είναι εφικτός ο στόχος για ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του Σταδίου στην ΠΑΕ το Νοέμβριο.

Αναλυτικά, όσον αφορά τις προγραμματισμένες εργασίες:

* Προσωρινό ανάδοχο για το ένα από τα δύο (υπο)έργα, το μικρότερο οικονομικά και κατασκευαστικά, τα οποία αφορούν το συνολικά σημαντικό έργο βελτίωσης – αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ανέδειξε πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Το (υπο)έργο με τον προσωρινό ανάδοχο με τίτλο “Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού”, προϋπολογισμού 266.600 ευρώ, δημοπρατήθηκε στις 23 Μαρτίου. Προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία “Γεννάτος”, που κατέθεσε τη μοναδική προσφορά.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί τις απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations - 2025 Edition, για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται: Η προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

* Για το βασικό έργο “Λειτουργική αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας”, προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί στις 14 Απριλίου και η αποσφράγισή τους δύο μέρες αργότερα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και τη μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα. Οι κατασκευές αυτές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές.

* Η τρίτη εργολαβία θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας, με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ που ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Αφορά κυρίως εργασίες στις κερκίδες και στα αποδυτήρια.

Ο δήμαρχος έχει ενημερώσει ότι “οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στις κερκίδες, στα αποδυτήρια και στους χώρους που χρειάζεται για να εξυπηρετούνται όλες οι ομάδες”.

Ειδικότερα, αφορούν εργασίες μόνωσης και αποκατάστασης ζημιών στις κερκίδες, κατασκευή νέων αποδυτηρίων στη νότια κερκίδα, καθώς σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Superleague τα αποδυτήρια πρέπει να βρίσκονται στην κερκίδα που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τοποθέτηση στεγάστρων στον χώρο μεταξύ κερκίδας και περίφραξης στίβου και γηπέδου του Σταδίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της δημοτικής αρχής, αφού τρέξουν όλες οι αδειοδοτήσεις και οι εγκρίσεις, μέσα στον Απρίλιο θα δημοπρατηθεί το έργο και τον Ιούνιο θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, με στόχο το καλοκαίρι να υλοποιούνται οι εργασίες με εντατικό ρυθμό.

Για να μην χάνεται χρόνος, έχει προγραμματιστεί να ξηλωθούν από δημοτικά συνεργεία και τα καθίσματα στη νότια κερκίδα, όπως έγινε στη βόρεια και να γίνουν και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες.