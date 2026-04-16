Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Τρίπολη

Ένα σημαντικό έργο κοινωνικής υποδομής για την Τρίπολη παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην πολεοδομική ενότητα Φιλικών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και αφορά τη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής φιλοξενίας 10 βρεφών και 20 νηπίων, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες των οικογενειών της πόλης.

Σαφές αποτύπωμα κοινωνικής πολιτικής και έμφαση στη στήριξη της οικογένειας ανέδειξε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στο Δημαρχείο Τρίπολης, μαζί με τον Δήμαρχο Τρίπολης, Κώστα Τζιούμη, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει τις κοινωνικές υποδομές και ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Όπως σημείωσε, μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», χρηματοδοτείται μια σύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής δυναμικότητας 30 παιδιών, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας στον τομέα της παιδείας, επισημαίνοντας ότι αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη, όπως ανέφερε, έχουν ανακοινωθεί έργα άνω των 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στη συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, η οποία –όπως υπογράμμισε– αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα έργα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών.

«Για εμάς, η στήριξη της οικογένειας, η εκπαίδευση και η κοινωνική συνοχή είναι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μετρήσιμα έργα και συνεργασίες που αποδίδουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πτωχός ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Τρίπολης Κώστα Τζιούμη για τη συνεργασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα αποτελέσει μια ουσιαστική αναβάθμιση για την περιοχή των Φιλικών και μια σημαντική στήριξη για τις οικογένειες της πόλης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης χαρακτήρισε το έργο ως μια σημαντική επένδυση κοινωνικής υποδομής, τονίζοντας ότι ο Δήμος συνεχίζει με σχέδιο να ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών, με έμφαση στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αλέκος Κανελλόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι του αναδόχου του έργου.