Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας Καλαμάτας: Προτεραιότητα σε καθαρισμό οικοπέδων και δρόμων

Η μεγάλη σημασία της πρόληψης, τα καθαρισμένα οικόπεδα και οι συντηρημένοι αγροτικοί και δασικοί δρόμοι, της συνεργασίας και του συντονισμού, της πρώτης επέμβασης από τους προέδρους κοινοτήτων και τα πυροσβεστικά του Δήμου, τονίστηκαν χθες, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΕΤΟΠΠ) του Δήμου Καλαμάτας στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, ενόψει της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Επισημάνθηκαν η σπουδαία συμβολή των εθελοντών, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα με τα μπάζα και τα σκουπίδια στα ρέματα και οι καταστροφές που προκλήθηκαν τον φετινό χειμώνα σε δρόμους του Ταϋγέτου από τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις και σημειώθηκε η άμεση ανάγκη για ουσιαστικό έργο παρέμβασης στον δρόμο Σταυρωτό Δενδρί – Νεοχώρι, που ενώνει με τη Λακωνία και την Αρκαδία, για να μη χαθεί.

Αναλυτικά, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Παντελής Δρούγας αναφέρθηκε στο σχέδιο “Ιόλαος” που καθορίζει την κινητοποίηση και τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών κι ενημέρωσε πως μέχρι τέλος του μήνα θα δοθούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα στους προέδρους των κοινοτήτων.

Επισήμανε ότι “η πρόληψη είναι το πιο ισχυρό όπλο”, επικέντρωσε στα καθαρισμένα οικόπεδα και στους συντηρημένους αγροτικούς δρόμους και ζήτησε συνεργασία, συντονισμό και αλληλοϋποστήριξη.

Ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας – πύραρχος Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε ότι “σημαντικό είναι να δούμε πού έχουμε ελλείψεις και τι μπορούμε να διορθώσουμε”. Ενημέρωσε πως έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο του οδικού δικτύου και τον έχουν υποβάλει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι έχουν ελέγξει τις δεξαμενές στον Δήμο Καλαμάτας και σε όλο το νομό Μεσσηνίας και θα αποστείλουν τα αποτελέσματα στους δήμους και το Δασαρχείο για να διορθωθούν τα προβλήματα, ενώ για τα υδροστόμια θα γίνει επανέλεγχος αρχές Μαΐου.

Ο διοικητής των Π.Υ. του νομού σημείωσε ότι “θα πρέπει να προχωρήσουν οι καθαρισμοί οικοπέδων μέχρι τις 15 Ιουνίου και η υποβολή δηλώσεων καθαρισμού στο σύστημα” και διευκρίνισε πως “δεν είναι για την αποφυγή του προστίμου, αλλά όπου υπήρχαν καθαρά οικόπεδα οι ζημιές από τις πυρκαγιές, ήταν πολύ λιγότερες και προφυλάχθηκαν περιουσίες και κόσμος”.

Ανακοίνωσε ότι πλέον οι πιστοποιημένοι εθελοντές ενεργοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας κι επισήμανε πως “ο πιο σημαντικός και πιο άμεσος τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών είναι από τους προέδρους των κοινοτήτων. Οταν η πρώτη επέμβαση γίνεται από τους προέδρους και τους πολίτες, η φωτιά θα σβήσει ή θα περιοριστεί”.

Γι’ αυτό κάλεσε τους προέδρους να οργανώσουν τους συμπολίτες τους και να είναι εκεί, όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά, γιατί γνωρίζουν τους δρόμους και τον δρόμο πρόσβασης στον τόπο της πυρκαγιάς.

Οσον αφορά την απομάκρυνση των κατοίκων, ενημέρωσε ότι η εισήγηση γίνεται από τον επικεφαλής στην πυρκαγιά, επιτροπή από τον πρόεδρο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο το συζητά και το προωθεί και ο δήμαρχος αποφασίζει αν θα γίνει.

Ο κ. Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στο πρόβλημα με την απόρριψη μπάζων και άχρηστων υλικών στα ρέματα, επισήμανε ότι “απαιτείται η συμμετοχή όλων” και στάθηκε στην άψογη συνεργασία και τον ρόλο των εθελοντών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, που παραβρέθηκε σε μέρος της συνεδρίασης του Οργάνου, ανέφερε ότι “στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπεται Τμήμα Πολιτικής Προστασίας” και παρατήρησε πως “επικεφαλής είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία και μεις διαθέτουμε όλα τα μέσα μας σε αυτή”.

Δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία με την Π.Υ., υπενθύμισε ότι πέρυσι προσελήφθησαν 49 πυροφύλακες από τους οποίους οι 33 ήταν σε κοινότητες και δήλωσε “το ίδιο θα πράξουμε και φέτος”.

Ο διοικητής της Π.Υ. Καλαμάτας - αντιπύραρχος Παναγιώτης Παπανικολάου παρατήρησε ότι “οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ζημιές στην αγροτική οδοποιία” και σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως “οι πρόεδροι των κοινοτήτων είναι πολύ σημαντικοί και για την πρόληψη και για την καταστολή. Υπάρχει έντονη ανάπτυξη φυτοκάλυψης και το καλοκαίρι δεν αναμένεται να είναι εύκολο”.

“ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ”

Ο δασάρχης Καλαμάτας Σπύρος Κατσίποδας είπε ότι “οι εκτιμήσεις που κάνουμε τώρα για την κατάσταση των δρόμων, αλλάζουν. Τέλη Απριλίου η εικόνα θα μας δείξει τι παρεμβάσεις χρειάζονται”. Παρατήρησε ότι “το φαινόμενο με βυθίσματα και καταπτώσεις δρόμων εξελίσσεται, ζήτησε “να συζητήσουμε ξανά πώς θα οργανώσουμε τη συντήρηση των δρόμων” κι ενημέρωσε ότι στην πλευρά του δάσους οι δρόμοι δεν έχουν τόσα προβλήματα.

Στάθηκε στα σοβαρά προβλήματα στους δρόμους Σταυρωτό Δενδρί – Νεοχώρι και Τουριστικό – Μπάκα Λαιμό, που όπως είπε, έχουν ζημιές στο οδόστρωμα από τις φωτιές του 2007 και τις πλημμύρες του 2016. Σημείωσε ότι “χρειάζονται εκτεταμένα έργα. Αν μπορεί να τα κάνει ο Δήμος ή η Περιφέρεια, καθώς ο δρόμος προς Νεοχώρι ενώνει με τη Λακωνία. Το φαινόμενο εξελίσσεται, θα τον χάσουμε τον δρόμο”.

Ανέφερε ότι ζημιές υπάρχουν και στον δρόμο Μαχαλάς – Νέδουσα και πληροφόρησε: “Εχουμε χρηματοδότηση 30.000 ευρώ για συντηρήσεις, που προορίζονται κυρίως για το δάσος της Βασιλικής. Πέρυσι φτιάξαμε 40 οχετούς σε δρόμους σε Σιδηρόπορτα, Αγία Μαρίνα και Αγιο Παντελεήμονα και τα τεχνικά αυτά έργα έσωσαν τον δρόμο”.

Αναφέρθηκε στους πολλούς καθαρισμούς που έγιναν πέρυσι δίπλα σε δασικούς δρόμους και στην ανοιχτή δεξαμενή 300 κυβικών που φτιάχθηκε στη Νέδουσα, για να παίρνουν νερό τα ελικόπτερα ενώ σχεδιάζονται δύο ακόμα στη Βασιλική και στην κεντρική Μεσσηνίας.

Επιβεβαίωσε ότι “έχει κοπεί ο δρόμος στην Πλατάνα, πάνω από τη Νέδουσα” και τόνισε πως “μεγάλο πρόβλημα είναι τα πεταμένα σκουπίδια και μπάζα σε όλη την περιφέρεια. Τα πεταμένα ογκώδη απορρίμματα σε όλη τη Μεσσηνία, σε ρέματα και χαντάκια είναι μεγάλο θέμα. Κάναμε μηνυτήρια αναφορά και ο εισαγγελέας κάλεσε δήμο και τοπικούς”.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμα, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, του Λιμενικού, της 9ου Συντάγματος Πεζικού, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, του ΕΚΑΒ, του Νοσοκομείου, της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., της Εφορείας Αρχαιοτήτων, των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας (ΟΑΚ Μεσσηνίας, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Ερυθρός Σταυρός, Εθελοντές Π.Ε. Μεσσηνίας), καθώς επίσης αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου, και υπηρεσιακά στελέχη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Γεωτεχνική Υπηρεσία, τη Δημοτική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας.