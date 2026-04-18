Δήμος Καλαμάτας: Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης σε σχολικά κτήρια

Εργασίες συντήρησης και παρεμβάσεων αναβάθμισης σε σχολικά κτήρια και υποδομές πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, και εργολάβοι του Δήμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγραμματισμού της δημοτικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και ιεραρχηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων.

Αυτοψία σε σχολεία όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες, πραγματοποίησε χθες, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Ηλία Κουτίβα, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα υλοποιήθηκαν ή εξελίσσονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Λύκειο Θουρίας: Εργασίες στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Νηπιαγωγείο Βέργας: Ανακατασκευή δαπέδου συνολικής επιφάνειας 110 τ.μ.

10ο Δημοτικό Πειραματικό Σχολείο Καλαμάτας “Πέτρος Θέμελης”: Εργασίες μόνωσης συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ. Επισκευή κουφωμάτων. Κατασκευή περίφραξης με πλέγμα μήκους περίπου 15 μέτρων.

Δημοτικό Σχολείο Άριος: Κατασκευή νέου συγκροτήματος WC.

5ο Δημοτικό Σχολείο “Μπενάκειο”: Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων. Κατασκευή νέων στεγάστρων σε εξωτερικούς χώρους.

4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

2ο Λύκειο – Γυμνάσιο Καλαμάτας: Επισκευή παροχής ύδρευσης. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών: Κατασκευή ράμπας πρόσβασης για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός: Κατασκευή νέας κεραμοσκεπής συνολικής επιφάνειας 650 τ.μ.

Παιδικός Σταθμός Βέργας: Κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων και επιχρισμάτων.

6ο Λύκειο Καλαμάτας (πρώην Πολυκλαδικό): Εργασίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι “οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου για τη διαρκή βελτίωση των σχολικών υποδομών, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος”.