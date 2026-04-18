Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στη Μικρή Μαντίνεια

Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας στον δρόμο Καλαμάτας - Κιτριών, στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας.

Οι εργασίες, σύμφωνα με τον Δήμο, αφορούν στο βραχώδες σημείο κοντά στο λιμανάκι της Μικρής Μαντίνειας, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, με στόχο τη θωράκιση του πρανούς και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, καθώς το σημείο κρινόταν επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Επί τόπου ενημέρωση έλαβε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο. Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, υλοποιείται με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους.