Συνεδρίαση λογοδοσίας στον Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας

Η δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής Οιχαλίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-presence.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα: α) Έως 10 θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, από τα οποία τα 3 από συμβούλους της πλειοψηφίας. β) Έως 2 θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από 10 θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους των κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 2 το μεσημέρι.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ggoichalias@1423.syzefxis.gov.gr, xiarchou@1423.syzefxis.gov.gr, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας (υπ’ όψιν προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη της συνεδρίασης, δηλαδή στις 27 Απριλίου.