Καλαμάτα: Πρόσληψη γενικού ιατρού στο ΚΗΦΗ

Σύμφωνα με την εισήγηση, η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στόχος είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών ιατρικής παρακολούθησης και υποστήριξης των ηλικιωμένων που εξυπηρετούνται από τη δομή. Ο ιατρός θα παρέχει υπηρεσίες δύο φορές την εβδομάδα, με πεντάωρη απασχόληση ανά ημέρα, στο ΚΗΦΗ που λειτουργεί στην οδό Θουκυδίδου. Το έργο του περιλαμβάνει την κλινική εξέταση των ωφελούμενων, τη συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση των ατομικών φακέλων υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, ο γιατρός θα παρέχει κατευθύνσεις στο προσωπικό του Κέντρου για την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Η λειτουργία του ΚΗΦΗ εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και αποτελεί σημαντική κοινωνική δομή για την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας στην περιοχή. Η ενίσχυση του με ιατρικό προσωπικό θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συζήτησης ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε πως δεν έχει καλυφτεί η δυναμικότητα της Δομής, με τις αιτήσεις να είναι ανοιχτές. Για το ενδεχόμενο το ΚΗΦΗ να εξασφαλίσει όχημα ώστε να παραλαμβάνει τους ωφελούμενους και να τους επιστρέφει, ο ίδιος το άφησε ανοιχτό, επικαλούμενος τη συζήτηση που έγινε πρόσφατα με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Τ.Αν.