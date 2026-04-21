Μείζων μειοψηφία Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης: “Παράτυπη διαδικασία για  παραχώρηση Αεροδρομίου Τριόδου”

“Σοβαρά εκτεθειμένη η δημοτική αρχή Μεσσήνης από την παράτυπη διαδικασία, που ακολούθησε για την παραχώρηση της χρήσης του αεροδιαδρόμου του Αεροδρομίου Τριόδου”, επισημαίνει η μείζων μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.

Και καλεί “τη διοίκηση του δήμου να ξεκινήσει από την αρχή τις διαδικασίες, ώστε με νόμιμο τρόπο να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση του Α/Δ Τριόδου, κάτι που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της περιοχής”.

Επικρίνοντας τη δημοτική αρχή, η μείζων μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης σημειώνει σε ανακοίνωσή της:

“Η παράταξή μας κινούμενη σταθερά με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεων του Δήμου μας και των συμφερόντων της πόλης υπέβαλε, όπως προβλέπει ο κανονισμός του Δ.Σ., αίτημα να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Μεγάλης Δευτέρας 6/4, ως επείγον θέμα, η νομιμότητα της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης του ασφάλτινου αεροδιαδρόμου του Α/Δ Τριόδου. Από τα στοιχεία που είχαμε, προέκυπτε ότι η όλη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί από τη Δημοτική “Αυτοκινητοδρόμιο Μεσσήνης ΑΕ ΟΤΑ” και η επιλογή συγκεκριμένου μισθωτή με απόφαση της 29/9/2025 ήταν παράτυπη, για τους εξής λόγους: 1) Η ισχύουσα σχετική συμφωνία μεταξύ Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και Δήμου Μεσσήνης αναφέρει ρητά ότι η χρήση/εκμετάλλευση του χώρου θα γίνει μόνο από τον Δήμο ή από φορέα ανήκοντα στον Δήμο.

2) Η επιλογή του μισθωτή δεν έγινε σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τους ΟΤΑ διαδικασία, όπως έπρεπε σε κάθε περίπτωση.

Η δημοτική αρχή, αφού χωρίς καμία δικαιολογία απέρριψε το αίτημά μας, αναγνωρίζοντας προφανώς τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος, ζήτησε εσπευσμένα και πήρε την Μεγάλη Πέμπτη 9/4 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία επιβεβαίωνε βεβαίως τις ενστάσεις μας για τη διαδικασία.

Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή το Δ.Σ. της Δημοτικής ΑΕ προχώρησε στις 14/4 σε ανάκληση της απόφασης παραχώρησης που είχε πάρει προ 6μηνου”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η μείζων μειοψηφία του Δ.Σ. Μεσσήνης καλεί “τη διοίκηση του δήμου να ξεκινήσει από την αρχή τις διαδικασίες, ώστε με νόμιμο τρόπο να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση του Α/Δ Τριόδου, κάτι που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της περιοχής” και καταλήγει: “Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή τη διαδικασία θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας”.