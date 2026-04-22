Σπάρτη: Επανεκκίνηση μετά από 7 χρόνια για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στη σπουδαιότητα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σπάρτης, ως χώρο εκπαίδευσης των νέων παιδιών και καλλιέργειας κυκλοφοριακής και οδηγικής συνείδησης, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, καλωσορίζοντας την τέταρτη τάξη του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», που «εγκαινίασε» τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, ύστερα από 7 χρόνια αδράνειας του πάρκου.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Σπάρτης εξέφρασε τη χαρά του για την επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν με το προσωπικό τους μεράκι, προκειμένου το πάρκο, το οποίο βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση, να είναι και πάλι επισκέψιμο.

«Άλλο ένα αυτονόητο» που, όμως, δεν γινόταν, όπως είπε ο κ. Βακαλόπουλος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Θεοφάνη Λάζαρη, για την προσωπική του επίβλεψη στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, αλλά και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δημήτρη Γιαννόπουλο και τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, η επαναλειτουργία του πάρκου είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η χώρα μας μαστίζεται από πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. «Άρα νομίζω ότι το κοινωνικό στίγμα που δίνουμε και αυτό που θα δώσουμε στα νέα μας παιδιά, δηλαδή την κυκλοφοριακή και την οδηγική συνείδηση, είναι πολύτιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βακαλόπουλο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης του πάρκου, ώστε να αποτελεί έναν όμορφο πολυχώρο της Σπάρτης, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας.

Μάλιστα, όπως είπε, «έχουμε ήδη 22 αιτήσεις σχολείων απ’ όλη τη Λακωνία. Σκοπός μας είναι το πάρκο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίγει και κάποιο απόγευμα, ώστε να εξυπηρετήσει και κάποια μακρινά σχολεία».

Παρόντες κατά την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής ήταν ο Διοικητής της Τροχαίας Σπάρτης Βασίλειος Μαυροειδόγγονας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θεοφάνης Λάζαρης, καθώς και οι αντιδήμαρχοι Άγγελος Αντωνάκος, Δημοσθένης Κακούρος, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Τριτάκης και Αδαμαντία Βαγιακάκου-Δογαντζή.

Υπεύθυνος λειτουργίας του πάρκου και του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Σπάρτης, Χρήστος Τζανετέας

Για πληροφορίες και για τον προγραμματισμό μαθημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δημοτική Αστυνομία Σπάρτης στο τηλ. 2731361265.