Εκδήλωση μνήμης στην Πολιανή για τον Παπαφλέσσα και τον Αναγνωσταρά

Εορτή στη μνήμη των καταγομένων από την Πολιανή Ηρώων της Επανάστασης του 1821, Γρηγορίου Δικαίου – Παπαφλέσσα και Χρήστου Κορομηλά – Αναγνωσταρά διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας και η Κοινότητα Πολιανής.

Το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, στην Κοινότητα Πολιανής, τελέσθηκε τρισάγιο στο χώρο των προτομών των Ηρώων από ιερείς, και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Ηρώων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Είχαν προηγηθεί χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον εκπρόσωπο της ΒτΕ, βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και τον πρόεδρο της Κοινότητας Πολιανής Ιωάννη Μουτσιούλα. Τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σαχλάς.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός Μαρία Δικαίου.