Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Διαφωνία Αθανασόπουλου με Κατρίτση για το Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας

Εξηγήσεις για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας, που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση προσέλευσης ομάδας για προπονήσεις τις ημέρες του Πάσχα, έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αθλητισμού Βασίλης Αθανασόπουλος στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα είχε αναδείξει ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης.

Χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε ότι «ο κ. Κατρίτσης έκανε ένα θέμα για το κολυμβητήριο και είναι τελείως λάθος. Έπρεπε να επικοινωνήσει μαζί μου να του εξηγήσω τι έχει συμβεί. Με το δημοσίευμά του έκανε μεγαλύτερη δυσφήμηση στο κολυμβητήριο», με τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη να παρεμβαίνει λέγοντας ότι «ο κ. Αθανασόπουλος έδωσε 1.300 ευρώ από την τσέπη του».

Ο κ. Κατρίτσης επεσήμανε ότι ήρθε στην αντίληψή του μια καταγγελία την οποία και επαλήθευσε. «Αυτά που γράφω είναι ψέματα; Κάνατε ακύρωση δύο ημέρες πριν έρθει η ομάδα; Ναι ή όχι;» ρώτησε.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε: «Δεν φταίω εγώ που την Πέμπτη είχε κακοκαιρία και δημιουργήθηκε πρόβλημα και δεν ζέσταινε το νερό. Δεν φταίω που ο διαγωνισμός ήταν άγονος». Και συμπλήρωσε ότι επρόκειτο να έρθουν 4 ομάδες για προπονήσεις και ήρθαν οι δύο. Ο κ. Κατρίτσης τόνισε τέλος πως το κολυμβητήριο είναι κόσμημα για την Τριφυλία και θα πρέπει να το διατηρήσουμε.

Κ.Μπ.