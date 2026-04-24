Αμπελόκηποι - Πλατανόβρυση: Αναμηστική στήλη για τον Γάλλο πιλότο Raphaël Chapalain

Το γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου F-8E Crusader, το οποίο χειριζόταν, συνετρίβη κοντά στο όρος Λυκόδημος. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου 1992, στο πλαίσιο της άσκησης "Terpsichore" του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, υπό τη διοίκηση του αεροπλανοφόρου Foch. Ο Chapalain αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες προσνήωσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και, με περιορισμένα καύσιμα, έλαβε εντολή να κατευθυνθεί προς την Καλαμάτα. Ωστόσο, υπό συνθήκες χαμηλής ορατότητας και έντονης κακοκαιρίας, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε κορυφή του όρους Λυκόδημος (υψ. 851 μ.), στην περιοχή της κοινότητας Αμπελοκήπων, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του, σε ηλικία 28 ετών. Ο Γάλλος αξιωματικός τιμήθηκε μετά θάνατον με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, σε αναγνώριση της υπηρεσίας και της αφοσίωσής του. Η τελετή μνήμης θα περιλαμβάνει, πέρα από τα αποκαλυπτήρια της στήλης, και τη συμβολική φύτευση μιας δρυός, δέντρου που κατέχει ξεχωριστή θέση στη γαλλική παράδοση, ως σύμβολο αντοχής και διαρκούς μνήμης. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας.