Εκδήλωση για τα 201 χρόνια από την Εξοδο του Αρεως

Επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στην Πύλο για την συμπλήρωση 201 ετών από την Έξοδο του Άρεως.

Ο δήμος Πύλου – Νέστορος τιμά ένα από τα σημαντικά γεγονότα της τοπικής και εθνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης στις 3.05 μ.μ. θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Κάστρο της Πύλου, ενώ θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον προϊστάμενο Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας του δήμου Πύλου-Νέστορος Γιώργο Αναστασόπουλο, που θα είναι ο τελετάρχης.

Στις 3.30 μ.μ. οι επίσημοι θα αναχωρήσουν με πλωτά μέσα προς τα μνημεία των πεσόντων Τσαμαδού, Αναγνωσταρά, Σαχίνη και του Φιλέλληνα Σαντόρε ντι Σάντα Ρόζα που βρίσκονται στο νησάκι Σφακτηρία.

Εκεί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων και των θυμάτων των εθνικών αγώνων, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει η ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 5 μ.μ. με δεξίωση μπροστά από το δημαρχείο Πύλου.

