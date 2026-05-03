Καλαμάτα: Σε διάλυση τα Δημοτικά Υπνωτήρια – Εγκαινιάστηκαν, αλλά δεν λειτούργησαν!

Εγκαινιάστηκαν με πανηγυρικό τρόπο από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, στις 3 Νοεμβρίου του 2021, αλλά ουσιαστικά τα Δημοτικά Υπνωτήρια, στο Δυτικό Κέντρο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, δεν λειτούργησαν ποτέ. Δεν αδειοδοτήθηκαν και δεν άνοιξαν τις πόρτες τους, για να εξυπηρετήσουν κόσμο που έχει ανάγκη, όπως είχε σχεδιαστεί από τη δημοτική αρχή.

Οπως έγραφα σε ρεπορτάζ στις 3 Αυγούστου 2024, λειτούργησαν σε έκτακτες κι επείγουσες περιπτώσεις με αποφάσεις δημάρχου κι εξυπηρέτησαν για λίγες μέρες, μέχρι 10 μέρες το πολύ (έτσι προβλέπεται) συμπολίτες μας που έχασαν τη στέγη τους από πυρκαγιά, άστεγους συνανθρώπους μας και πρόσφυγες.

Η αιτία της μη λειτουργίας των Δημοτικών Υπνωτηρίων, που 4,5 χρόνια τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί, είναι ότι δεν έχουν χώρο Διοίκησης και γι’ αυτό τον λόγο δεν μπορούν να πάρουν άδεια λειτουργίας.

Χώρο διοίκησης δεν είχαν και όταν εγκαινιάστηκαν πανηγυρικά. Ο σχεδιασμός ήταν ο χώρος αυτός να δημιουργηθεί σε γειτονικό οικίσκο στη ΒΔ πλευρά του Δυτικού Κέντρου. Ομως, στον οικίσκο αυτό υπάρχει αποθήκη με υλικά ερασιτεχνικού πολιτιστικού συλλόγου. Ολα αυτά τα χρόνια δεν έχει βρεθεί ο τρόπος ο οικίσκος να απελευθερωθεί και να διαμορφωθεί ο χώρος Διοίκησης, που θα περιλαμβάνει κι ένα κρεβάτι για βραχεία εξυπηρέτηση.

Σε επίσκεψή μας στον χώρο διαπιστώσαμε ότι τα Δημοτικά Υπνωτήρια έχουν εγκαταλειφθεί. Στο βόρειο τμήμα του κτηρίου μένουν άνθρωποι. Πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει ανάγκη στέγασης, το οποίο πήγε για λίγες ημέρες, στα τέλη του 2023 και τελικά έχει καταλάβει τον χώρο εδώ και 2,5 χρόνια. Το νότιο τμήμα φαίνεται να έχει λεηλατηθεί, έχει σημάδια διάρρηξης και διάλυσης.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Καλαμάτας από την περίοδο των εγκαινίων, πρόκειται για μία δομή με χαρακτηριστικά μεταβατικής - προσωρινής φιλοξενίας. Τα Δημοτικά Υπνωτήρια απευθύνονται σε άτομα που στεγάζονται - κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους. Εχουν δυνατότητα προσωρινής νυχτερινής φιλοξενίας έως και 16 ατόμων.

Στο ρεπορτάζ μας την ημέρα εγκαινίων, στην “Ε” στις 4 Νοεμβρίου 2021, αναφερόταν ότι τα Δημοτικά Υπνωτήρια έχουν δύο χώρους, ο ένας δίπλα στον άλλον, με 16 κρεβάτια, ψυγείο, τουαλέτες, νιπτήρα, πλυντήριο, ντους και τηλεόραση.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε επισημάνει ότι “εκπληρώνουμε έναν στόχο που είχαμε θέσει, μια δομή που εξυπηρετεί ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη” κι είχε ενημερώσει ότι θα ανοίγει κάθε βράδυ και θα κλείνει το πρωί και οι άνθρωποι που θα φιλοξενούνται, θα καλύπτουν και τις ανάγκες ατομικής υγιεινής. Ο δήμαρχος είχε διαβεβαιώσει πως ο δήμος θα συνεχίσει και με άλλες κοινωνικές δράσεις - δομές, όπως τα Δημοτικά Πλυντήρια, το ΚΔΗΦ, το ΚΗΦΗ, το παράρτημα Ρομά και το όχημα για το ΚΔΑΠμεΑ.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης είχε διευκρινίσει πως θα προσφέρουν φιλοξενία για μικρό χρονικό διάστημα και είχε πληροφορήσει ότι το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν και τα Δημοτικά Πλυντήρια.

Να σημειώσουμε ότι τα Δημοτικά Πλυντήρια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

ΤΟ ΚΔΗΦ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μια ακόμα σημαντική κοινωνική δομή που είχε εξαγγελθεί και δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα, ενώ η τύχη της αγνοείται, είναι το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ ΑμΕΑ).

Είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στην πρώην Ιερατική Σχολή, στην οδό Αγίου Γεωργίου, αλλά έμεινε πίσω, λόγω μελετητικών και προβλημάτων στο κτήριο κι έγινε προσπάθεια από τον Δήμο Καλαμάτας να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ. Περιελήφθη στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της περιόδου 2021-2027, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Πελοπόννησος” 2021-2027, προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.985.882 ευρώ.

Από αυτή τη ΣΒΑΑ έχουν προωθηθεί άλλα έργα, όπως: Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου. Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά, Ενεργειακή αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας. Ενεργειακή αναβάθμιση Ζουμπούλειου Μεγάρου. Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη, κλπ.).

Το ΚΔΗΦ για άτομα με ειδικές ανάγκες αγνοείται, φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί, καθώς πλέον το ΕΣΠΑ περιορίζει τη στήριξή του σε κοινωνικές δομές.

Τον Ιούλιο του 2023 ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είχε πει ότι “το κτήριο έχει τεράστια προβλήματα που δεν τα είχαν υπολογίσει. Αλλαξε και η νομοθεσία και οι δήμοι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δράσεις, τέτοιες δομές. Στατικά έγιναν νέες μελέτες”. Και είχε σημειώσει πως “τώρα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Θα πάει γέφυρα στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο και θα διεκδικήσουμε και 3 χρόνια μισθοδοσίες για να λειτουργεί”.