Δήμος Μεσσήνης: Ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο Δήμος Μεσσήνης, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, διοργανώνοντας σειρά ενημερωτικών ημερίδων με τίτλο «Μεγαλώνοντας: Το ταξίδι της ανάπτυξης, της διάθεσης και του συναισθήματος».

Στο πλαίσιο των ημερίδων θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σημαντικά θέματα που αφορούν τα βασικά στάδια της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού, τη συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη, ζητήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς και διαχείρισης καθημερινών προκλήσεων, καθώς και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και της κατάλληλης υποστήριξης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολικού περιβάλλοντος, ως βασικού παράγοντα για την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις 9, 23 και 30 Μαΐου, στο Δημαρχείο Μεσσήνης, από τις 12 μ. έως τις 2.15 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Συντονιστής Ημερίδων: Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος MSc | Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μεσσήνης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27220 25910 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pargyropoulos@messini.gr.