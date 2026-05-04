Τέλη Μαΐου ο σταθμός του ΕΚΑΒ στη Λογγά

Στα τέλη Μαΐου θα λειτουργήσει ο σταθμός του ΕΚΑΒ στο πρώην Κτηνιατρείο της Λογγάς για τη ΝΑ Πυλία, σε μόνιμη βάση, όλο τον χρόνο, εκτίμησε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου εγκρίθηκαν οι όροι του χρησιδανείου για την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα του δημάρχου, “μέχρι τα μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη για το επικουρικό προσωπικό και θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα είναι σύντομη η διαδικασία”.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος ενημέρωσε ότι το ΕΚΑΒ απέρριψε το προηγούμενο χρησιδάνειο παραχώρησης που είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν κάλυπτε ο Δήμος τις λειτουργικές δαπάνες του σταθμού (ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες), όπως συμφωνήθηκε τώρα.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος παραδέχθηκε το υγειονομικό κενό στην περιοχή της ΝΑ Πυλίας και αναφέρθηκε στο Κέντρο Εφημέρευσης Λογγάς, αλλά παρατήρησε ότι οι κάτοικοι ένιωθαν ανασφαλείς, γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είπε ότι η δημοτική αρχή στήριξε το Κέντρο Εφημέρευσης για να είναι στελεχωμένο κι επισήμανε πως έκανε μεγάλη προσπάθεια για να συσταθεί Τομέας ΕΚΑΒ και στη συνέχεια για να στελεχωθεί, να έχει στέγη και να λειτουργεί όλο τον χρόνο σε 24ωρη βάση.

“Θα δώσει πολλές βοήθειες σε πολύ κόσμο”, ανέφερε ο δήμαρχος και χαρακτήρισε ουτοπικό, λάθος στόχευση τη διεκδίκηση της δημιουργίας Κέντρου Υγείας στην περιοχή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ.

Στο χρησιδάνειο ξεκαθαρίζεται ότι “οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών - συμπεριλαμβανομένου και διαδικτύου - βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη (Δήμο Μεσσήνης) και ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει εμπροθέσμως στους δικαιούχους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ στον παραχωρούμενο χώρο. Ο χρήστης (Δήμος) αναλαμβάνει την υποχρέωση εργασιών καθαριότητας του παραχωρούμενου ακινήτου, και ιδίως του ισογείου κτηρίου μετά του ημιυπαιθρίου, σε εβδομαδιαία βάση”.

Γ.Σ.