Οκτάμηνη παράταση για το ΔΗΠΕΘΕΚ - Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή για την καθυστέρηση

Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με παράταση οκτώ μηνών και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 916.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους. Ανάδοχος είναι η τεχνική εταιρεία «Τσέρπες – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ανέλιξη Ο.Ε.». Η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ενώ ακολούθησε και συμπληρωματική σύμβαση ύψους 210.300 ευρώ. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό περίπου 60%, ωστόσο κατά την πορεία υλοποίησής του προέκυψαν σημαντικές τεχνικές δυσκολίες.

Οι καθυστερήσεις συνδέονται κυρίως με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και την πυροπροστασία του κτηρίου, καθώς πρόκειται για χώρο θεάτρου με ιδιαίτερες απαιτήσεις και αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Μετά τις εργασίες καθαίρεσης και την αποκάλυψη δομικών στοιχείων, κρίθηκε αναγκαία η επανεξέταση της πυραντίστασης των υλικών, καθώς και του αριθμού των πυροδιαμερισμάτων. Παράλληλα, απαιτήθηκαν παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση, στον κλιματισμό και στους αγωγούς, με την πρόβλεψη πυροφραγμών και άλλων μέτρων παθητικής πυροπροστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη τοποθέτησης πυράντοχων γυψοσανίδων στην οροφή της σκηνής και της αίθουσας, εργασία που χαρακτηρίζεται τεχνικά απαιτητική, καθώς απαιτείται η κατασκευή παταριού σε μεγάλο ύψος ώστε να λειτουργήσει ως δάπεδο εργασίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία επισημαίνει επίσης ότι οι καθυστερήσεις επηρεάστηκαν από το γενικότερο κλίμα στην αγορά, με ελλείψεις εργατοτεχνικού προσωπικού και καθυστερήσεις στις προμήθειες υλικών. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως πρόκειται για ένα ακόμα έργο κακής διαχείρισης, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το αν εντός του έτους ο χώρος θα είναι έτοιμος. Ο ίδιος, παρατήρησε πως εδώ και τρία χρόνια παρατηρείται αδράνεια σε θέματα όπως της πυρασφάλειας, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή πως δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της, και τονίζοντας, πως πρέπει να σταματήσουν να θεωρούνται ως κανονικότητα οι παρατάσεις, καθώς είναι όπως είπε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύπλοκο και παλιό κτήριο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, επισημαίνοντας πως σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο θέατρο, εν μέσω προδιαγραφών που αλλάζουν συνεχώς. Ο ίδιος έκανε λόγο για έναν κυκεώνα που καθημερινά επιλύεται ώστε να παραδοθεί το έργο όπως πρέπει, και να δοθεί προς χρήση. Τόσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος όσο και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Βασίλης Χρονόπουλος, σημείωσαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι με την 5η παράταση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως έπρεπε να αντιμετωπιστούν όσα θέματα προέκυψαν, με γνώμονα πως πρόκειται για ένα χώρο που θα έχει συνεχή ροή κόσμου. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συμπλήρωσε πως το εύκολο θα ήταν ο Δήμος να παρέμβει στο θέατρο μόνο με τα χρήματα που είχαν εγκριθεί, επιλέγοντας τη δύσκολη οδό ώστε να γίνει ολική ανακατασκευή και να παραδοθεί ένας σύγχρονος χώρος πολιτισμού. “Το ουσιαστικό δεν είναι να τελειώσουμε γρήγορα ένα κτήριο, αλλά το κτήριο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις” επεσήμανε.