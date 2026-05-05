Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Κυκλοφοριακές ανησυχίες για το τουριστικό τρενάκι

Το θέμα εγκρίθηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και ψήφιση αύριο στο Δ.Σ.. Η νέα διαδρομή, που προτάθηκε μετά από αίτημα της εταιρείας Open Top Bus Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ, έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της πόλης και την παροχή μιας οργανωμένης περιηγητικής εμπειρίας στους επισκέπτες της Καλαμάτας. Το τουριστικό τρένο θα κινείται σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, περνώντας από σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ως αφετηρία της νέας ειδικής διαδρομής καθορίζεται η οδός Κροντήρη, ενώ η συνολική διαδρομή θα έχει μήκος 6,70 χιλιομέτρων, δηλαδή μικρότερο από το ανώτατο όριο των 16 χιλιομέτρων που προβλέπεται για τέτοιου είδους κυκλικές διαδρομές. Η διαδρομή θα διέρχεται, μεταξύ άλλων, από τις οδούς Μακεδονίας, Αριστομένους, Δημοτικού Πάρκου, Ψαρών, Αναλήψεως, Τσαμαδού, Ναυαρίνου, Ηρώων, Βασιλέως Γεωργίου, Ακρίτα, Παλαιολόγου, Υπαπαντής, Φαρών, Σταδίου, 23ης Μαρτίου και Νέδοντος, καταλήγοντας ξανά στην Κροντήρη. Οι στάσεις που προτείνονται είναι: στην Αριστομένους πριν από την οδό Πλάτωνος, στη Ναυαρίνου πριν από την οδό Φαρών, στην Ηρώων μετά την οδό Σανταρόζα, στη Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Θέμελη στη στάση των τουριστικών λεωφορείων και στην 23ης Μαρτίου στο ύψος της οδού Φιλικών. Για τη λειτουργία της αφετηρίας στην οδό Κροντήρη προβλέπεται η κατάργηση της υφιστάμενης στάσης αστικού λεωφορείου στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, σε μικρή απόσταση υπάρχει ήδη στάση που εξυπηρετεί τις ίδιες αστικές γραμμές, ενώ το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάργηση της στάσης. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το κυκλοφοριακό και την ενδεχόμενη εξτρά επιβάρυνσή του, ιδίως σε δρόμους όπως η 23ης Μαρτίου και το αναπλασμένο κομμάτι της Ναυαρίνου όπου τους καλοκαιρινούς μήνες η κίνηση των οχημάτων είναι έντονη. Ο ίδιος σχολίασε πως οι υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν εντατικούς ελέγχους, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους δρόμους, με κύρια τη Δημοτική Αστυνομία, για να μην υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα οχήματα και το τρενάκι να κινείται ομαλά. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως οι προβληματισμοί αυτοί ήταν έντονοι για το Δήμο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ωστόσο βάσει αποτελέσματος αποδείχτηκε πως δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης πρόσθεσε πως η συχνότητα των δρομολογίων θα γίνει γνωστή στη συνέχεια, ξεκινώντας πιλοτικά η λειτουργία του τρένου. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως η δράση ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και τον τουρισμό, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως οι υπηρεσίες θα συμβάλουν για την επίλυση όποιων θεμάτων παρουσιαστούν.

Τ.Αν.