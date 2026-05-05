Δήμος Καλαμάτας: Ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρησης συμβάντων για τη Δημοτική Αστυνομία

Σύμφωνα με την εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση, η δωρεά αφορά ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών, βασισμένη σε πηγαίο κώδικα που έχει παραχθεί από την πλατφόρμα AEGIS, με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου. Στις ενδεικτικές λειτουργίες περιλαμβάνονται αιτήματα πολιτών μέσω help desk, καθώς και η καταχώρηση συμβάντων για τη Δημοτική Αστυνομία. Παράλληλα, προβλέπεται η παραχώρηση δύο εταιρικού επιπέδου εξυπηρετητών, σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, για τη φιλοξενία, λειτουργία και δημόσια επίδειξη της πλατφόρμας, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Όπως προκύπτει από το σχετικό αίτημα της εταιρείας, η προσφορά γίνεται υπό τη μορφή δωρεάς σε είδος, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς να δημιουργεί δέσμευση για τον Δήμο ως προς μελλοντικές προμήθειες, συμβάσεις ή οικονομικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία αναφέρει ότι σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας, η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και η ανάδειξη της πόλης ως πρότυπου ψηφιακής καινοτομίας. Κατά τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε ότι η παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει πιλοτικά στο πλαίσιο της έκθεσης. Όπως ανέφερε, η όποια απόφαση για ενδεχόμενη εγκατάσταση και αξιοποίησή της από τον Δήμο θα ληφθεί σε δεύτερο χρόνο, εφόσον προηγουμένως διαπιστωθεί ότι το λογισμικό είναι κατάλληλο για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών. Από την πλευρά της, η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» ψήφισε κατά της εισήγησης, εκφράζοντας αντιρρήσεις τόσο για τη διαδικασία αποδοχής για μια ξεχωριστή συμμετοχή που απλά θα παρουσιάσει κάτι, όσο και για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκείς διευκρινίσεις στην αρχική εισήγηση.

Τ.Αν.