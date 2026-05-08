Παρασκευή, 08 Μαϊος 2026 15:31

Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Αποφασίζει για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Γράφτηκε από τον

Την αναπροσαρμογή ή μη του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2026 καλείτε να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 11 του μηνός, στις 11 ώρα το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση ή μη του πρακτικού 2 για «υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2026». Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης ΤΚ Αρμενιών για το έτος 2026.

Εγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την πυροπροστασία – πυρασφάλεια , στα πλαίσια της αντιμετώπισης κατεπείγουσα εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως πέντε μηνών και όχι πέρα της 31/10/2026 , ειδικότητας ΥΕ δασεργατών/ ΥΕ εργατών δασοπροστασίας Δήμου Τριφυλίας.

Εγκριση δράσης σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας για τη διαγράμμιση διάβασης πεζών έξω από το σχολείο.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
