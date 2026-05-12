Εγκαταλελειμμένο το παλιό Δημοτικό Σχολείο στην Αιθαία  

Εγκαταλελειμμένο είναι το παλιό Δημοτικό Σχολείο στην Αιθαία. Και δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα και η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει στο χωριό του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες που δεχθήκαμε.

Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο έχει ξηλωθεί εδώ και χρόνια η περίφραξη, για να διευκολυνθούν εργασίες που έκανε περίοικος στο σπίτι του. Από τότε, όμως, δεν έγινε αποκατάσταση και ο χώρος του σχολείου είναι ξέφραγο αμπέλι.

Σε εγκατάλειψη βρίσκεται, όπως μας διαμαρτυρήθηκε ο κάτοικος Γρηγόρης Αλεξανδρής, το γήπεδο μπάσκετ που υπάρχει στο σχολείο της Αιθαίας. Παρατημένο είναι και το κτήριο που έχει κάποιες ζημιές, ενώ επιβεβαίωση της εγκατάλειψης αποτελεί και μια παρατημένη κουβέρτα στα κάγκελα ενός παραθύρου.

“Ντρεπόμαστε για την εικόνα του σχολείου που αντικρίζουμε, όταν κάθε φορά πηγαίνουμε να ψηφίσουμε”, σημείωσε σχετικά κάτοικος.

Στο εσωτερικό είδαμε να υπάρχουν όργανα γυμναστικής, χωρίς να λειτουργεί γυμναστήριο.

“Είμαστε άτυχοι, γιατί στο χωριό μας δεν έχουμε πολιτιστικό σύλλογο, όπως έχουν άλλα χωριά της Μεσσηνίας, για να ενδιαφερθεί για την αξιοποίηση του Δημοτικού σχολείου, όπου ως παιδιά κάναμε τα όνειρά μας. Κι εδώ είναι και δική μας ευθύνη”, παρατήρησε ο κ. Αλεξανδρής.

Πιο πέρα υπάρχει ένα πηγάδι, κοινοτικό, που παλιά είχε νερό, εγκαταλελειμμένο και αυτό. Και όπως μας είπαν, δεν είναι το μοναδικό πηγάδι, που έχει το χωριό.

Δίπλα στον εθνικό δρόμο υπάρχει ένα οικόπεδο, ιδιωτικό, που έχει εγκαταλειφθεί και είναι ζούγκλα. Οπως μας επισήμαναν, θα μπορούσε να το αγοράσει ο Δήμος Καλαμάτας και να δημιουργηθεί εκεί πλατεία ή χώρος πάρκινγκ.

Χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, είναι και ο περιβάλλων στο μνημείο της Αιθαίας, στον εθνικό δρόμο.

Τέλος, οι διαμαρτυρίες αφορούσαν και την εικόνα της βρωμιάς και της έλλειψης καθαριότητας στο χωριό, εικόνα που αφορά και τους κατοίκους και τον Δήμο.

Γ.Σ.