«Όλοι Digital» στις Λέσχες Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία, αποτελεί εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το 2026 και έχει ως βασικό στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 70 ώρες εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Συντονιστής του προγράμματος για τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας είναι ο δημοτικός σύμβουλος Ιάκωβος Περρωτής, ενώ σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει η εκπαιδεύτρια Κατερίνα Τσιχριτζή.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, προκειμένου: να προωθηθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους και να ενισχυθεί η αυτόνομη διαβίωσή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους και να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη, να καταπολεμηθεί η τεχνοφοβία και να προωθηθεί η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των ηλικιωμένων με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων τουλάχιστον βασικού επιπέδου.