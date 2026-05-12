Τρίτη, 12 Μαϊος 2026 17:22

Δράση στο Στρατόπεδο Καλαμάτας για την κυκλική οικονομία

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της διοίκησης του στρατοπέδου, στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Καλαμάτας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της συνεργασίας των τοπικών φορέων επισκέφθηκε ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σκοπετέας, συνοδευόμενος από το στέλεχος του Δήμου, χημικό μηχανικό με εξειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής Κοκκωνία Γιαννοπούλου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των νεοσυλλέκτων για τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και το μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζεται στον Δήμο Καλαμάτας. Η παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, καθώς δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές αναλύσεις, αλλά επικεντρώθηκε σε πρακτικές λύσεις και καθημερινές συνήθειες που μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αναλύθηκε η σημασία της μετάβασης από το μοντέλο «παράγω-καταναλώνω-πετώ» στην κυκλική οικονομία, σε ένα σύστημα όπου οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται. Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δήμου για την ανακύκλωση και τη σωστή διαλογή στην πηγή καθώς και καινοτόμες δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Οι νεοσύλλεκτοι συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης των νέων ανθρώπων που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για μια πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητη και ενεργή κοινωνία.

 

