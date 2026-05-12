Μνημόσυνο για τον μεγάλο ευεργέτη της Μεσσήνης Νικόλαο Χιώτη

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, αναφερόμενος στον ευεργέτη της πόλης, τόνισε πως “η ευγνωμοσύνη είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί για την προσφορά του Ν. Χιώτη, καθώς επέλεξε να δωρίσει την περιουσία του στη Μεσσήνη και να στηρίξει συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και όχι στην Αθήνα όπου μεγαλούργησε, παρότι διέθετε εκεί υψηλές διασυνδέσεις και γνωριμίες”.

Πρόσθεσε ότι ο Ν. Χιώτης μέσα από την γενναιόδωρη διάθεσή του, αποτέλεσε παράδειγμα και οδηγό μας στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια προς τον συνάνθρωπο.

“Η κληρονομιά του αποτελεί τον κορμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, καθώς ενισχύει τις κοινωνικές δομές του. Η δημοτική αρχή αξιοποιεί την κληρονομιά του προς όφελος όλων των δημοτών και δημιουργεί επιπλέον δομές, όπως το Κέντρο Κοινότητας που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες, παρέχοντας σπουδαίες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας”, τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος. Μετά το πέρας του μνημοσύνου πραγματοποιήθηκε δωρεάν λαχειοφόρος με δώρα αγορασμένα από τους εμπόρους της Μεσσήνης για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, όπως ήταν επιθυμία του διαθέτη.