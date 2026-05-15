Πάρκινγκ Νέδοντα: Περιορισμένες μηνιαίες κάρτες με κοινωνικά κριτήρια - Σε λειτουργία από τον Ιούνιο smart σύστημα στάθμευσης

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα της συνεχούς χρέωσης, επτά ημέρες την εβδομάδα, όσο και τις αλλαγές στη διάθεση μηνιαίων καρτών στάθμευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να δώσει λύσεις μέσω της ελεγχόμενης στάθμευσης στους δρόμους. Οι προσδοκίες για καλύτερη φύλαξη, καθαριότητα και συνολικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες είναι αυξημένες. Ωστόσο, η μέχρι πρότινος δεδομένη δυνατότητα στάθμευσης των κατοίκων του κέντρου εντός του χώρου τις βραδινές ώρες, αλλά και των επισκεπτών που κατέφευγαν στον Νέδοντα μετά τις 9 το βράδυ για να παρκάρουν δωρεάν και να διασκεδάσουν στο κέντρο, αποτέλεσε παρελθόν.

Η χρέωση ισχύει πλέον 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κίνηση και στη λειτουργία του κεντρικού ιστού της πόλης. Το θέμα έφερε στη διαδικασία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ο σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Σπύρος Χανδρινός, με τίτλο: «Διαχείριση του δημοτικού πάρκινγκ Νέδοντα: κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις της παραχώρησης σε ιδιώτη». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και αντιπαραθέσεων, με τις τοποθετήσεις να εστιάζουν στις οικονομικές επιβαρύνσεις για κατοίκους και επισκέπτες, στη φύλαξη των χώρων, στα εργασιακά ζητήματα, αλλά και στη γενικότερη πολιτική επιλογή της παραχώρησης. Ο κ. Χανδρινός έθεσε ερωτήματα για την εφαρμογή μηνιαίων καρτών πρόσβασης, αλλά και για καταγγελίες εργαζομένων σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση τούς υποχρεώνει να παραιτηθούν και να επαναπροσληφθούν, χάνοντας δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή τους σχέση. Παράλληλα, στάθηκε σε δηλώσεις του δημάρχου ότι δόθηκε «μάχη» προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή στάθμευσης στα 0,50 ευρώ την ώρα, πριν από τον διαγωνισμό όπως σχολίασε ο δημοτικός σύμβουλος, καθώς και σε αναφορές περί αδυναμίας του Δήμου να διατηρήσει την ασφάλεια και την καθαριότητα στους χώρους.

Απαντώντας για το ζήτημα των μηνιαίων καρτών, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας, επικαλούμενος ενημέρωση από την εταιρεία, ανέφερε ότι αυτές θα αρχίσουν να διατίθενται από την 1η Ιουνίου του 2026. Όπως σημείωσε, θα προηγηθεί δημόσια ενημέρωση για τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία να υπάρξει μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, με κοινωνικά κριτήρια όμως, καθώς ο αριθμός των καρτών θα είναι περιορισμένος. Σε ό,τι αφορά τη στάθμευση εκτός του χώρου του πάρκινγκ, ο κ. Φάβας υπενθύμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας εφαρμόζει μηνιαία κάρτα στην παρόδια ελεγχόμενη στάθμευση, η οποία κοστίζει 50 ευρώ για μηνιαία χρήση από την ημερομηνία έκδοσής της. Για τα εργασιακά ζητήματα ανέφερε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει τέτοιου είδους πρόβλεψη στη σύνταξη της προκήρυξης, σχολιάζοντας πως το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να προσβάλει τους όρους που προβάλλει η ανάδοχος εταιρεία, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με την εργατική νομοθεσία.

Σχετικά με τη διατήρηση της τιμής, ο κ. Φάβας υπογράμμισε ότι ο Δήμος έθεσε ως συμβατική υποχρέωση για οποιονδήποτε ανάδοχο να αποδεχθεί την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή τη χρέωση των 0,50 ευρώ ανά ώρα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή. Για την 24ωρη χρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτίμησε ότι η χρήση των χώρων αφορά κυρίως 2 με 3 ώρες, είτε για εργασία είτε για διασκέδαση, σχολιάζοντας ότι δεν θα αλλάξει ουσιαστικά κάτι στη λειτουργία. Για το θέμα της ασφάλειας, ο κ. Φάβας σημείωσε ότι δεν ήταν δυνατή η συνεχής παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στους χώρους για την επιτήρησή τους, ενώ η φύλαξη με ιδιωτική ασφάλεια θα επιβάρυνε οικονομικά τον Δήμο. Εκτίμησε, δε, ότι με την παραχώρηση σε ιδιώτη τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί θα λυθούν και ότι τα οφέλη θα φανούν σύντομα, τονίζοντας πως «η πράξη θα δείξει» αν το νέο μοντέλο λειτουργίας θα αποδώσει. Από την πλευρά του, ο Σπύρος Χανδρινός επέκρινε την απουσία του δημάρχου από τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα αφορούσαν τον ίδιο. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή πως είναι ανίκανη να διατηρήσει έναν χώρο καθαρό και ασφαλή, ενώ σχολίασε πως, από τη στιγμή που υπάρχει φύλαξη στην Κεντρική Αγορά, θα μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και για το πάρκινγκ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι με το νέο καθεστώς ντόπιοι και επισκέπτες επιβαρύνονται οικονομικά, την ώρα που το πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο μεγαλώνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δραστηριότητα της περιοχής.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος τόνισε ότι κανένας Δήμος στη χώρα δεν διαχειρίζεται μόνος του έναν κεντρικό χώρο στάθμευσης. Όπως ανέφερε, σε όλες τις πόλεις υπάρχει εμπλοκή ιδιώτη σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία τέτοιων χώρων. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος εισήλθε προς το τέλος της συζήτησης για το θέμα, ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την παρόδια ελεγχόμενη στάθμευση. Όπως είπε, ο Δήμος στα τέλη του 2025 παρέλαβε, μέσα από τις smart εφαρμογές, το πρόγραμμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Στη συνέχεια έτρεξε τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να υπογραφεί σύμβαση με τη Viva, εκτιμώντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μέσω της εφαρμογής κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα από το κινητό του να κλείνει χρόνο στάθμευσης για το όχημά του, να ανανεώνει τον χρόνο που χρειάζεται, αλλά και να εκδίδει τη μηνιαία κάρτα του, ώστε να σταθμεύει όπου επιτρέπεται η ελεγχόμενη στάθμευση. Τόνισε ακόμη ότι ο έλεγχος θα γίνεται με scanner, ώστε να καταγράφεται η δραστηριότητα. Αναφερόμενος στις κάρτες με ξυστό που δόθηκαν πρόσφατα, ενημέρωσε ότι ζήτησε από τις υπηρεσίες να τις αποσύρουν, προκειμένου, όπως είπε, να μπει η Καλαμάτα στη σύγχρονη εποχή της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε ότι μέχρι πρότινος υπήρχε η δυνατότητα για επαγγελματίες, κυρίως γιατρούς, να χρησιμοποιούν μηνιαίες κάρτες στάθμευσης στο πάρκινγκ, ρωτώντας αν θα συμπεριληφθούν στο νέο καθεστώς. Απαντώντας, ο Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν, αλλά μέσω της παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης.