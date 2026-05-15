Η Χάιδω Παναγιωτοπούλου για την αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

«Την επανάκτηση της αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και την αποσύνδεση του από το Νοσοκομείο Καλαμάτας» ζητεί και η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου.

Επισημαίνει, ότι τη θέση αυτή την έχει εκφράσει από το 2019 και υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που παίζει το νοσοκομείο για την ευρύτερη περιοχή, ενώ τονίζει ότι δεν θα πρέπει να μείνουν στις ανακοινώσεις αλλά να υπάρχει άμεση και έμπρακτη, παρέμβαση όλων των βουλευτών Μεσσηνίας, όλων των κομμάτων, όπως και του δημάρχου Τριφυλίας, στον υπουργό Υγείας, προκειμένου να μεταφερθεί και να υλοποιηθεί τον παντριφυλιακό αίτημα.

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου αναφέρει:

«Η Ίδρυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, η ανέγερση του, το οικόπεδο του, η λειτουργία του, η περιουσία του αποτελεί κληροδότημα του αείμνηστου – ευεργέτη εκ Σιδηροκάστρου Γεωργίου Αλεξόπουλου. Γι΄ αυτό το λόγο, κακώς και παράνομα έως σήμερα, του έχουν βάλει χέρι όλες οι κυβερνήσεις και παράνομα έχει χάσει την διοικητική του αυτοτέλεια, σε αντίθεση με την Διαθήκη του αείμνηστου ιδρυτή του. Έχουν παραβιαστεί και συνεχίζουν να παραβιάζονται οι όροι της διαθήκης του ιδρυτή του όσο το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, δεν είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές Νοσοκομείο.

Πέρα από κόμματα, πέρα από δημοτικές παρατάξεις, πέρα από χρώματα, βάζοντας ο καθένας μας, στην άκρη την προσωπική του προβολή και φιλοδοξία η μοναδική μας ελπίδα είναι, το κοινό μας αίτημα στην πράξη για να πετύχουμε ένα και μοναδικό στόχο: Την επανάκτηση της αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και την αποσύνδεση του από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Αυτό το λέω από το έτος 2019, το έχω γράψει επανειλημμένα, το έχω πει δημόσια στη συγκέντρωση στην είσοδο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας τον Οκτώβριο του έτους 2025, το ξαναλέω και θα το λέω, μέχρι να το καταλάβουν καλά οι ιθύνοντες ότι πρέπει να γίνει.

Και φυσικά είναι παρήγορο το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας κ. Άδ. Γεωργιάδη, για την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου - Αγρινίου, όπως ακριβώς έγινε τον Οκτώβριο του 2025 με την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών – Έδεσσας, έχουν εκφραστεί πολλοί φορείς της περιοχής μας και έχουν ενωθεί όλοι, πλέον σε μια φωνή!!!

Είναι έκδηλη πλέον η αγανάκτηση και το παράπονο της Τριφυλίας!

Γιατί για εμάς δε νοιάστηκε κανείς έως σήμερα;

Γιατί δεν είναι υπό διαβούλευση και η αποσύνδεση του δικού μας Νοσοκομείου;

Μας θεωρείτε του Τριφύλιους λίγους, κύριοι;

Μας θεωρείτε υποδεέστερους;

Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στη δημόσια υγεία στο νοσοκομείο μας;

Οφείλετε να καταλάβετε οι υπεύθυνοι φορείς και το Υπουργείο Υγείας ότι, το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας είναι επιτακτική ανάγκη για να επιτελέσει το σκοπό του, να αποσυνδεθεί και να αποκτήσει την αυτοτέλεια του, μεταξύ των άλλων λειτουργικών λόγων και διότι:

1 Με τη διασύνδεση του με το Νοσοκομείο Καλαμάτας, έχουν παραβιαστεί κατάφωρα, η διαθήκη του αείμνηστου ευεργέτη του Γεωργίου Αλεξόπουλου διότι απώλεσαι την αυτοτέλειά του.

2) Το Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Καλαμάτας, δεν έχει την υποδομή να εξυπηρετήσει την υγειονομική περίθαλψη όλου του πληθυσμού της Δυτικής Μεσσηνίας και τμήματος της Ηλείας που εξυπηρετεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

3) Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, λόγο της Γεωγραφικής του θέσης εξυπηρετεί όλη τη δυτική Μεσσηνία και Νοτιοδυτική Ηλεία , περί τις 60.000 πληθυσμό, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο

4) Η απόστασή του από την Καλαμάτα είναι περί τα 80 χλ, και αφενός είναι ανεδαφικό και ανέφικτο να διοικείται από μια τέτοια απόσταση και αφετέρου, σε συνδυασμό με το τριτοκοσμικό οδικό δίκτυο, Καλού – Νερού Τσακώνα είναι η αίτια που χάνονται ζωές στις διακομιδές των περιστατικών.

5) Έχει τη δική του περιουσία, τα δικά του έσοδα, το δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό, και δεν δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος στο παραμικρό

6) Η Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής , καθιστά επιτακτική την άρτια λειτουργία του Νοσοκομείου

7) Οι εξορύξεις που σχεδιάζονται στον Κυπαρισσιακό Κόλπο καθιστούν απαραίτητη την αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και την ενδυνάμωσή του.

8) Δίνει πνοή και ανάσα ζωής στην τοπική κοινωνία και τοπική οικονομία

Παρά ταύτα, απαιτούμε να γίνει κατανοητό ότι έως σήμερα έχει αποβεί μοιραία η διασύνδεση το Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, με το Νοσοκομείο Καλαμάτας, διότι:

1) Με τον Οργανισμό του έτους 2012, που ισχύει έως σήμερα υπήρξε παράνομη για κληροδότημα, υποβάθμιση του, με την κατάργηση ιατρικών τμημάτων (οφθαλομολογικό, καρδιολογικό, ορθοπεδικό) με την μείωση υποδιευθύνσεων και τμημάτων στη διάρθρωση των υπηρεσιών, με την μείωση των ιατρικών θέσεων από 42 σε 28 και με την μείωση των κλινών από 80 σε 70!

2) Επιπλέον στην πράξη, έχουμε μετακίνηση των παθολόγων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας στην Καλαμάτα.

3) Οι δύο οφθαλμίατροι που ανήκουν και πληρώνονται από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, εργάζονται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ! και έρχονται στην Κυπαρισσία, μόνο δύο φορές το μήνα για να κάνουν εξωτερικά ιατρεία!

4) Στην Καλαμάτα εργάζονται επτά καρδιολόγοι και δεν μετακινούν κανέναν να έρθει στην Κυπαρισσία ούτε για να κάνει εξωτερικά ιατρεία!

5) Έχουν μετακινηθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας περί τους 30 υπαλλήλους ( νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό)

Με τα αληθινά δεδομένα αυτά:

- Καταδικάζουμε τη λογική ότι τα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν μοναδικό και κύριο κριτήριο για το ποια Νοσοκομεία θα επιβιώσουν και με ποιο τρόπο θα λειτουργούν.

- Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε: την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, από το Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Καλαμάτας) και την ανάκτηση της αυτοτέλειας του και της ονομασίας του, όπως έγινε με τα Νοσοκομεία, Έδεσσας – Γιαννιτσών και Μεσολογγίου - Αγρινίου, την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και των Κέντρων Υγείας Φιλιατρών και Γαργαλιάνων

Ένα είναι το μήνυμα λοιπόν:

Είμαστε όλοι μαζί, Είμαστε απέναντι στην αδικία αυτή. Είμαστε αγανακτισμένοι και για να μην γίνουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, απλά άλλο ένα πυροτέχνημα, αλλά να οδηγήσουν σε κάποιο επιτέλους αποτέλεσμα:

- Ζητούμε την άμεση και έμπρακτη, παρέμβαση όλων των βουλευτών Μεσσηνίας, όλων των κομμάτων, όπως και του κ. δημάρχου Τριφυλίας, στον κ. υπουργό Υγείας, προκειμένου να μεταφερθεί και να υλοποιηθεί τον Παντριφυλιακό Αίτημα μας, και αναμένουμε την ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις των ενεργειών τους».