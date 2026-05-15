Παραμένουν εκκρεμότητες για σχέδια Βέργας και Ασπροχώματος

Εκκρεμότητες παραμένουν ακόμα με τις πράξεις εφαρμογής στα πολεοδομικά σχέδια Ασπροχώματος και Βέργας και οι εκτιμήσεις για ολοκλήρωσή τους σε 1 με 2 χρόνια, δεν μπορούν να δοθούν με σιγουριά.

Για την Κηπούπολη θα δοθεί το μεγαλύτερο βάρος στις διανοίξεις δρόμων του προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας που θα ετοιμαστεί φέτος και θα υλοποιηθεί του χρόνου.

Τις απαντήσεις αυτές έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σε ερωτήσεις του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη, στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναλυτικά, ο Β. Κανάκης ξεκίνησε με την πολεοδομική μελέτη Ασπροχώματος και αναφέρθηκε στο ιστορικό της, στη μελέτη που ξεκίνησε το 1995 από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Παρατήρησε πως “δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη συνέχιση” της πράξης εφαρμογής και ρώτησε τη δημοτική αρχή “σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε; Τι έχει γίνει μετά την εξέταση των ενστάσεων;” επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να οικοδομήσουν.

Συνεχίζοντας, ρώτησε “τι γίνεται με την πολεοδόμηση στη Βέργα, σε ποιο διάστημα βρισκόμαστε και τι χρειάζεται να ολοκληρωθεί;”, ενώ για την Κηπούπολη ρώτησε αν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια και γιατί ο Δήμος δεν φτιάχνει πεζοδρόμια και δεν ανοίγει δρόμους.

Απαντώντας, για το Ασπρόχωμα, ο αντιδήμαρχος Β. Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι “για την πράξη εφαρμογής έχει δοθεί παράταση έως τις 30 Ιουνίου” και παρατήρησε πως μετά από τον έλεγχο στην απόφαση του περιφερειάρχη για τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί, θα ακολουθήσουν νέα ανάρτηση, καινούργιες ενστάσεις και αποστολή για τελική κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Για τη Βέργα πληροφόρησε ότι πέρασε κι ελέγχθηκε θετικά από το Συμβούλιο Επικρατείας κι επισήμανε την αναφορά του ΣτΕ για τον παραλιακό πεζόδρομο, για να εξεταστεί ο επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας. “Φαίνεται ένα τμήμα του δρόμου να είναι παραλία. Εχει ξεκινήσει η διαδικασία αποτύπωσης ζώνης της παραλίας”, ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος.

Για την Κηπούπολη είπε ότι εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο έχει εγκριθεί και έχει εγγραφεί στο Κτηματολόγιο (η πολεοδομική μελέτη και με την πράξη εφαρμογής), πως έχουν υπολογιστεί και οι εισφορές σε χρήμα και έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες για την καταβολή τους.

“Το μεγαλύτερο βάρος στις διανοίξεις του 2026 θα δοθεί στην Κηπούπολη”, σημείωσε ο κ. Κουτραφούρης.

“Θα περιμένω να δω αν θα διανοιχθούν”, παρατήρησε ο κ. Κανάκης στη δευτερολογία του και ευχήθηκε “να μην αποδειχθεί χρονοβόρα η αποτύπωση της παραλίας στη Βέργα”.

Σε σχετική παρέμβαση του δημάρχου δήλωσε μακάρι σε 1 – 2 χρόνια να ξεκινήσει η πολεοδόμηση, όπως λέει ο δήμαρχος και παρατήρησε πως “τα ζητήματα της Βέργας είναι επίκαιρα, θέλει επανακαθορισμό ο πεζόδρομος”.

Για το Ασπρόχωμα εκτίμησε ότι “δεν είναι υλοποιήσιμη η πολεοδομική μελέτη”, στο σημείο που προβλέπει πεζόδρομο τον εθνικό δρόμο από τον κόμβο Ζαφείρη έως τη διασταύρωση προς Μεσσήνη.

Ολοκληρώνοντας, ο Β. Κουτραφούρης εκτίμησε με αμφιβολία για το Ασπρόχωμα, αν με τις ενστάσεις επί της ανασυνταγμένης μελέτης της πράξης εφαρμογής μετά την απόφαση περιφερειάρχη, την εξέταση των εντάσεων και τη αποστολή κύρωσης, θα είναι 1 – 2 χρόνια.