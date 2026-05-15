Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Στήριξη εργαζομένων στις κοινωνικές δομές

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης στηρίζει τους εργαζόμενους στους δήμους, που αντιδρούν στο προσχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των εργαζομένων ΕΣΠΑ σε κοινωνικές δομές των δήμων.

Ειδικότερα, στην προχθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. Μεσσήνης, αφού ενημερώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας για τη διάταξη νόμου “Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών”, εξέφρασε την αντίθεσή του και ζήτησε την απόσυρση της σχετικής διάταξης.

Το Δ.Σ. Μεσσήνης συμφώνησε και αποδέχθηκε το ψήφισμα του Σωματείου, που ανέφερε:

“Η εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher και η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και η δημιουργία ενός πανελλαδικού «μητρώου» εργαζομένων ορισμένου χρόνου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και οδηγεί τους εργαζόμενους σε ομηρία το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ανάγκη για προσχολική αγωγή δεν πρέπει να υπολογίζεται μόνο με βάση το κόστος, αλλά αποτελεί δικαίωμα όλων των εργαζομένων.

Καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το κρίσιμο αυτό θέμα με σκοπό, α) να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου και να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές του δήμου χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις, β) να διασφαλιστεί πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και γ) να αναβαθμιστούν και να διευρυνθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τα Ατομα με Αναπηρία στην κατεύθυνση ολόπλευρης στήριξης των οικογενειών τους”.

Γ.Σ.