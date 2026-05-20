Τελική ευθεία για το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης

Το νέο σύγχρονο κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης αναμένεται να λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά 2026 – 2027.

Εργο, που όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση, “χαρακτηρίζεται ως σύνθετο και ειδικό έργο λόγω της ιδιαίτερης φύσης του”. Και οι λόγοι που χαρακτηρίζεται έτσι, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι: “Αποτελεί

ένα συγκρότημα κτηρίων, που αναπτύσσεται περικλείοντας έναν υφιστάμενο ιερό ναό σε επικλινές οικόπεδο με τους περιορισμούς στην ανάπτυξη ευρέως μετώπου εκτέλεσης εργασιών. Χρειάστηκε να γίνουν σημαντικές τροποποιήσει, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες και ισχύουσες προδιαγραφές για κτήρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, φιλικών στους χρήστες και στο περιβάλλον. Ενσωματώνει ένα απαιτητικό κτηριολογικό πρόγραμμα σε ένα κέλυφος που αφομοιώνεται πλήρως στα γεωμορφικά χαρακτηριστικά της περιοχής σε μια πόλη χαρακτηρισμένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα είκοσι «εμβληματικά» μεγαλύτερα έργα, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά την έναρξή του το έτος 2020”.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ η υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο έγινε στις 9 Ιουνίου 2022 και ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 12 μήνες.

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 95%

Με βάση την εισήγηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, “μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί φυσικό αντικείμενο άνω του 95% (αρχικής και μέρους της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης). Επιπλέον, πέρα του σκοπού εξυπηρέτησης των αναγκών σε σχολική στέγη, το νέο σχολικό συγκρότημα της Κορώνης προορίζεται να αποτελέσει το επίκεντρο των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, μέσα από μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις και αθλητικές διοργανώσεις, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικοποίησης, της δημιουργικής έκφρασης και της ευρύτερης συμμετοχής του κοινού, ενισχύοντας την πολιτιστική και αθλητική ζωή της ευρύτερης κοινότητας. Εξ ου και οι συμπληρωματικές εργασίες για την δημιουργία γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, καθώς και για τον φωτισμό τους.

Με την έγκριση και εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης εργασίας, το νέο σχολείο της Κορώνης εναρμονίζεται πλήρως με τις σύγχρονες απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας, μετατρέπεται σε κύτταρο πολιτισμού και αθλητισμού για όλο τον Δήμο και συμπορεύεται πλήρως με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές”.

Τέλος, αναφέρεται ότι “το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από δύο παρόμοιας διάταξης συγκροτήματα, περιμετρικά του ναού του Αγίου Νεκταρίου, που αναπτύσσονται στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου, έτσι ώστε οι χώροι διδασκαλίας αλλά και οι περιοχές υπαίθριας εκτόνωσης να έχουν το βέλτιστο προσανατολισμό”.