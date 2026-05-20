Ο Γιώργος Κορμάς για το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Κυπαρίσσιος ιατρός και υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου-ΙΤΕ μίλησε στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο, «Η νέα συνθήκη των κοινωνικών δικτύων - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην νέα τάξη της τεχνολογικής παγκοσμιοποίησης», που διοργάνωσαν η Β’ ΕΛΜΕ και το Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας, το απόγευμα της Δευτέρας στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία. Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισήμανε πως ελέγχονται από συγκεκριμένες εταιρείες κολοσσούς, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν και επηρεάζουν τα κοινωνικά σύνολα και πολύ περισσότερο τα παιδιά διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα και τις συμπεριφορές τους. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη επιμελητή ενηλίκων από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας αλλά και στην έλλειψη κοινωνικής δομής και υπηρεσίας στο Δήμο για τους ανήλικους.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκ μέρους της Β’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας η εκπαιδευτικός Κατερίνα Δρούλια και ο διευθυντής του ΓΕΛ Κυπαρισσίας Σωτήρης Καρούμπαλης. Τονίζοντας και οι δύο τη σοβαρότητα των θεμάτων αυτών, αλλά και τη προσωπικότητα του κ. Κορμά ως έναν από τους πιο ειδικούς για αυτά τα θέματα. Ενώ να σημειώσουμε ότι η ομιλία του και η συζήτηση για δύο και πλέον ώρες ήταν καθηλωτική για το κοινό που την παρακολούθησε.

Από την πλευρά του ο κ. Κορμάς μιλώντας για την εκδήλωση στην ιδιαίτερη πατρίδα του σημείωσε: «Η εκδήλωση είχε σκοπό να ενημερώσει όχι μόνο τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς αλλά και όλο το κοινό για την απαγόρευση σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, όσον αφορά τους έφηβους, αλλά και το πιο σημαντικό που πλέον αναδεικνύεται και είναι, για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο στην εργασία, στην απασχόληση, στη διασκέδαση και στο μέλλον, αλλά και το πώς μπορεί μέσα από την εκπαίδευση να δημιουργήσει, ενδεχομένως, είτε προβλήματα, αλλά μερικές φορές και ευκαιρίες. Είμαστε σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ, στη γενέθλια πόλη μου, βάζουμε τους καινούργιος στόχους πλέον σαν Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή μας».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι ένα εργαλείο έχοντας αναπτύξει την αυθεντικότητα, τη διανόηση και την κατάλληλη σκέψη ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε προς όφελος όλων αυτών των προηγούμενων που ανέφερα. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλει στην καθημερινότητά μας καθορίζοντάς μας τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε κριτική ικανότητα και το μόνο που να κάνουμε είναι να ακολουθούμε αυτά που μας δίνει, τότε δυστυχώς θα μετατραπούμε σε μια μάζα όπου θα κατευθύνεται από τους αλγόριθμους και θα καθορίζεται το μέλλον από αυτά που θα μας αναφέρουν. Άρα λοιπόν η κριτική ικανότητα είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό και θα πρέπει να αναπτυχθεί προτού μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας».

