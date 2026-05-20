Παράταση για τα δίκτυα αποχέτευσης Πεταλιδίου

Οπως σημειωνόταν στην εισήγηση, οι λόγοι της παράτασης και οι βασικοί λόγοι της καθυστέρησης του έργου μέχρι τώρα είναι: “α) Η καθυστέρηση που προκαλείται από τα βραχώδη πετρώματα που συναντώνται κατά την εκσκαφή των χανδάκων. Για το σύνολο του έργου ο μελετητής είχε προβλέψει 10% ποσοστό βράχου κατά την εκσκαφή, και ως σήμερα σε πολλά σημεία ο βράχος φτάνει το 70% της εκσκαφής. β) Η στενότητα χώρου που υπάρχει στα μικρά σοκάκια του οικισμού του Πεταλιδίου, και γ) οι περί τις 120 ημέρες βροχόπτωσης. Υπολογίστηκαν οι κάτωθι ημέρες βροχόπτωσης (για πάνω από 1mm ημερησίως). Για την περίοδο του 2024 (περίοδος 20/5/2024-31/12/2024): 35 ημέρες, για όλο το 2025: 65 ημέρες, και για το 2026 (περίοδος 1/1/2026-1/5/2026): 20 ημέρες”.

Επισημαίνεται ότι “από το συνολικό μήκος προβλεπόμενου δικτύου 17,5 χιλιομέτρων έως σήμερα έχει κατασκευαστεί δίκτυο μήκους 4 χιλιομέτρων, ενώ η απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου μαζί με την, υπό έλεγχο, 4η εντολή πληρωμής είναι περίπου στο 20% του έργου”.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.052.420 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, άξονας προτεραιότητας “Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων”, υλοποιείται με έκπτωση 37,09 %, το συμφωνητικό υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και η συμβατική προθεσμία ήταν 24 μήνες, αλλά η προθεσμία περαίωσης του έργου εκκινεί από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου της μελέτης από τον ανάδοχο, δηλαδή από τις 20/5/2024, οπότε η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν η χθεσινή, 19/5/2026.

Γ.Σ.