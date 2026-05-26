Καλαμάτα: Υπεγράφη η ανάθεση μελέτης για όλο τον πολεοδομικό ιστό - Ελπίδες για λύση στο κυκλοφοριακό

Υπεγράφη στον Δήμο Καλαμάτας η ανάθεση για την εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για ένα έργο με στρατηγική σημασία, που φιλοδοξεί να δώσει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις στα ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες μιας πόλης που αναπτύσσεται δυναμικά.

Η μελέτη θα καλύψει το σύνολο του πολεοδομικού ιστού, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά και περιοχές που έως σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Σε δηλώσεις του χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε:

“Με την υπογραφή της ανάθεσης εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης, με την Αναπτυξιακή του Πάρνωνα, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την Καλαμάτα μας. Ένα βήμα που αφορά κυρίως το μέλλον και τη βιωσιμότητα της πόλης, ένα βήμα που αφορά την καθημερινότητα και συνδέεται με την ποιότητα ζωής όλων μας. Είναι κάτι που το είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και το κάνουμε πράξη.

Γνωρίζω ότι η κυκλοφορία και η στάθμευση απασχολούν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες. Το ακούμε, το βλέπουμε, το ζούμε κι εμείς. Η πόλη μας αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό. Αναπτύσσεται, ο πληθυσμός αυξάνεται, τα οχήματα πολλαπλασιάζονται, η επισκεψιμότητα, επίσης, έχει ανοδική τάση. Και βεβαίως, η εικόνα της Καλαμάτας αλλάζει, με τις εκτεταμένες αναπλάσεις στον κεντρικό αστικό ιστό να διαμορφώνουν νέα δεδομένα.

Ηρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Σε αυτή την κατεύθυνση η μελέτη έρχεται να καλύψει ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο το κέντρο, καθώς για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται περιοχές που είχαν μείνει εκτός παλαιότερων μελετών, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή, τα Γιαννιτσάνικα και άλλες.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων, οι ποδηλατόδρομοι και η ασφαλής κίνηση των πεζών, τα αστικά λεωφορεία, η τροφοδοσία των καταστημάτων Και προφανώς δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Εχουμε πλέον στη διάθεσή μας σημαντικά εργαλεία που θα ενσωματωθούν στη νέα μελέτη το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και οι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης.

Στόχος μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση και όχι αποσπασματικές λύσεις. Ενα ενιαίο, σύγχρονο πλαίσιο που θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας και θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Καλαμάτας.

Οι εργασίες συλλογής στοιχείων, μετρήσεων και ερευνών ξεκινούν άμεσα. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι θα υπάρξει εκτενής δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς, τους επαγγελματίες, τις γειτονιές, τους πολίτες. Η μελέτη αυτή αφορά όλους μας”.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Ακολούθως στοιχεία για το αντικείμενο του έργου έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης.

Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στην εκπόνηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν τα κάτωθι που αποτελούν την α’ φάση: 1. Κυκλοφορία οχημάτων. 2. Στάθμευση οχημάτων. 3. Δίκτυα Δημοσίων Συγκοινωνιών. 4. Κυκλοφορία ποδηλατιστών. 5. Κυκλοφορία πεζών. 6. Οδική ασφάλεια.

Η μελέτη των ως άνω αναφερομένων, περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια μετρήσεων - ερευνών, για την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την εκτίμηση της μελλοντικής. Η περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης (συμπεριλαμβανομένης της μελέτης επέκτασής της) θα θεωρηθεί δεδομένη.

Η τελική διαμόρφωση της συνολικής πρότασης, που αποτελεί τη β’ φάση, θα παρουσιαστεί και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και θα προσαρμοστεί σε τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν από τη διαβούλευση.

Αναλυτικά κατά την α’ φάση θα παραδοθεί τεύχος που θα περιλαμβάνει τα εξής: Κατάρτιση προτάσεων, που θα απορρέουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την εκτίμηση της μελλοντικής, καθώς και επεξεργασία σεναρίων, τα οποία θα αξιολογηθούν ως προς την επίδρασή τους και την αποτελεσματικότητά τους στην εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής μελέτης.

Στη β ́ φάση θα παραδοθούν: Η τελική πρόταση, η μελέτη σήμανσης για τις προτάσεις οργάνωσης της κυκλοφορίας και ρύθμισης της στάθμευσης καθώς και τεύχος προγράμματος δράσεων (χρονικός προγραμματισμός), βάσει των απαιτούμενων κονδυλίων και του χρόνου ωρίμανσης των προτάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης λήγει στις 20 Μαΐου 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης.