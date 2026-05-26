Δήμος Καλαμάτας: “Δεν απορρίφθηκε η πρόταση για την αγροτική οδοποιία”

Το ό,τι δεν απορρίφθηκε η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την αγροτική οδοποιία, υποστήριξε χθες ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Εκανε λόγο, μάλιστα, για πολύ υψηλή βαθμολογία, που, όμως, αδικεί τον Δήμο, γι’ αυτό κατατέθηκε ένσταση.

Είπε καταρχάς ότι “δεν έχει προκύψει κανένα θέμα. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας κρίθηκε παραδεκτή, δεν απορρίφθηκε” και συμπλήρωσε: “Πήρε συγκεκριμένη βαθμολογία που είναι πολύ υψηλή, 67%. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η βαθμολογία μας αδικεί, γι’ αυτό και από τις 20 Μαΐου έχουμε συντάξει φάκελο και τον έχουμε στείλει καταθέτοντας ένσταση να επανεξεταστεί η βαθμολόγηση. Θεωρούμε ότι η δίκαιη βαθμολόγηση πηγαίνει πάνω από 75%”.

Ωστόσο, ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι “παρόλα αυτά κι έτσι να μείνει, 67%, είναι μια πολύ υψηλή βαθμολογία και θα πρέπει η Πολιτεία να καταλάβει ότι οι προτάσεις οι παραδεκτές μπορείς να τις διαχειριστείς μόνο με αύξηση του προϋπολογισμού. Θα ενισχυθεί ο κωδικός για να μπορέσουν όλες οι σωστές προτάσεις να μπουν μέσα. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας δεν έχει απορριφθεί και είναι βασικό αυτό”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι σε ανακοίνωσή του, πριν λίγες ημέρες, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπ. Χανδρινός είχε επισημάνει “100% αποτυχία για το Δήμο Καλαμάτας. Μηδέν ευρώ στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των 194 εκατ. ευρώ”, επικρίνοντας δριμύτατα τη δημοτική αρχή. Ανέφερε ότι “τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αγροτική οδοποιία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη δημοτική αρχή Καλαμάτας και αποδεικνύουν ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια, την υπερπροβολή και την επικοινωνία, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα σχεδιασμού, προετοιμασίας και αποτελεσματικότητας”.

