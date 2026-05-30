Με προκλητικά αργούς ρυθμούς η ασφαλτόστρωση στον δρόμο της Μάνης

Με προκλητικά αργούς ρυθμούς προχωράει το έργο της ασφαλτόστρωσης στον δρόμο της Μάνης, από τον κόμβο της “Φωτεινής” έως το “Μεσσίνιαν Μπέι”, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εργασίες με το ξύσιμο της παλιάς ασφάλτου, τις περισσότερες μέρες δεν έχουν γίνει εργασίες.

Χθες έπεσε καινούργια άσφαλτος σε ένα μικρό τμήμα στην κατεύθυνση προς Μάνη κι έφθασε στο σημείο, που είχε πέσει άσφαλτος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Για το έργο αυτό δεχόμαστε καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς ο κόσμος που περνάει από κει, είναι εξοργισμένος για την ταλαιπωρία που υφίσταται και για το γεγονός ότι το έργο δεν δουλεύει και δείχνει εικόνα αδιαφορίας κι εγκατάλειψης. Μάλιστα, στο τμήμα που παραμένει το ξύσιμο της παλιάς ασφάλτου, έχουν δημιουργηθεί λακκούβες και τα πράγματα είναι επικίνδυνα για τους οδηγούς των δικύκλων.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό δρόμο εισόδου στην Καλαμάτα που συνδέει τη Μεσσηνιακή Μάνη με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη κίνηση, που αναμένεται να αυξηθεί αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Γ.Σ.