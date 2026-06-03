15 προσλήψεις για πυροπροστασία στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση πρόσληψης του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα, “έργο των παραπάνω είναι η πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στην οποία θα απασχολείται ο καθένας με μέτρα και δράσεις πρόληψης, όπως: απομάκρυνση της αυξημένης βλάστησης με συνεχή καθαρισμό φυτικής γης (χορτάρια κλπ.) σε όλους τους δημοτικούς χώρους, όπως δρόμους, κοιμητήρια, πλατείες, αλσύλλια και γενικότερα άρση των επικινδυνοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς, παρακολούθηση της περιοχής για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως χύδην εναπόθεση απορριμμάτων, εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση αυτών”.