15 προσλήψεις για πυροπροστασία στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση πρόσληψης του δημάρχου Παναγιώτη Καρβέλα, “έργο των παραπάνω είναι η πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στην οποία θα απασχολείται ο καθένας με μέτρα και δράσεις πρόληψης, όπως: απομάκρυνση της αυξημένης βλάστησης με συνεχή καθαρισμό φυτικής γης (χορτάρια κλπ.) σε όλους τους δημοτικούς χώρους, όπως δρόμους, κοιμητήρια, πλατείες, αλσύλλια και γενικότερα άρση των επικινδυνοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς, παρακολούθηση της περιοχής για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως χύδην εναπόθεση απορριμμάτων, εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση αυτών”.
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026 14:31
15 προσλήψεις για πυροπροστασία στον Δήμο Πύλου - ΝέστοροςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Δεκαπέντε άτομα (13 εργάτες και 2 οδηγούς προσέλαβε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, για 5 μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, για τη φετινή πυροπροστασία.
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