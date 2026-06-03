Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος οι μάσκες έχουν πέσει προ πολλού

Κάποια στιγμή οι μάσκες πέφτουν. Και στον Δήμο Πύλου–Νέστορος έχουν πέσει προ πολλού.

Ανεξαρτητοποιήθηκα μόλις τον 4ο μήνα της δεύτερης θητείας ,εγκαταλείποντας τη θέση του Αντιδημάρχου, γιατί αρνήθηκα να γίνω συνένοχος σε μια διοίκηση χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο και χωρίς στοιχειώδη πολιτική τόλμη.

Δεν έφυγα για προσωπικούς λόγους. Έφυγα γιατί κατάλαβα νωρίς αυτό που σήμερα συζητούν ολοένα και περισσότεροι δημότες, ότι η διοίκηση λειτουργεί χωρίς κατεύθυνση, χωρίς παραγωγή έργου και χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για το μέλλον του τόπου.

Για κάποιους, η εκλογή τελείωσε τη νύχτα των αποτελεσμάτων.

Η καρέκλα κατακτήθηκε, ο μισθός κατοχυρώθηκε και μετά ξεκίνησε η εποχή της αδράνειας, των δικαιολογιών και της πολιτικής αφάνειας.

Όταν επιχείρησα να δημιουργήσω, να αναλάβω πρωτοβουλίες, να δώσω λύσεις και να παράξω αποτέλεσμα, αντί για στήριξη συνάντησα εμπόδια.

Αντί για συνεργασία, τρικλοποδιές.

Αντί για διοίκηση με αυτοπεποίθηση, φοβικές συμπεριφορές απέναντι σε κάθε προσπάθεια που μπορούσε να παράγει έργο.

Και το ερώτημα είναι απλό. Πού είναι το όραμα για τον Δήμο Πύλου–Νέστορος; Πού είναι οι μεγάλες διεκδικήσεις; Πού είναι το αποτύπωμα μιας διοίκησης που υποσχέθηκε πολλά και σήμερα αδυνατεί να εμπνεύσει ακόμα και τους ίδιους τους ανθρώπους της; Οι δημότες δεν εξέλεξαν μια δημοτική αρχή για να παρακολουθούν διαχείριση της στασιμότητας με διοικητικούς τίτλους και μισθολογικές απολαβές.

Ψήφισαν για έργο. Ψήφισαν για αλλαγή. Ψήφισαν για έναν Δήμο που θα κοιτάζει μπροστά. Και αυτό σήμερα απουσιάζει. Το λέω καθαρά, ο τόπος δεν αντέχει άλλη χαμένη περίοδο. Δεν αντέχει άλλη αυτοδιοίκηση χαμηλών προσδοκιών. Δεν αντέχει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ευθύνη ως επαγγελματική κατοχύρωση και όχι ως αποστολή προσφοράς.

Εγώ δεν μπήκα στην αυτοδιοίκηση για μισθό, για τίτλους ή για δημόσιες φωτογραφίες. Μπήκα για να δουλέψω. Να συγκρουστώ όταν χρειάζεται. Να δημιουργήσω όταν άλλοι βολεύονται. Και επειδή οι καιροί απαιτούν καθαρές κουβέντες, Είμαι εδώ. Παραμένω παρών.

Και δεν αποκλείω καμία μάχη όταν αυτή αφορά το μέλλον του Δήμου Πύλου–Νέστορος.

Γιατί οι πολίτες αξίζουν πολύ περισσότερα από μια διοίκηση που συμβιβάστηκε με τη μετριότητα.