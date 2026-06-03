Απόφαση για το πρώην κτήριο Τσερπέ στη Μεσσήνη

Τη συνομολόγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αποκλειστικό σκοπό την απαλλοτρίωση ακινήτων στο ΟΤ 157 (πρώην κτήριο Τσερπέ) στην πόλη της Μεσσήνης, πρόκειται να εγκρίνει σήμερα στις 4 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, στις 13 Μαΐου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα “τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημιώσεων, που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 81/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, για τα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την 1/2010 πράξη αναλογισμού”.

Το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την παρακατάθεση ανέρχεται σε 636.433,87 ευρώ, το οποίο προκύπτει από το ποσό των 632.233,42 ευρώ υπέρ των φερόμενων ιδιοκτητών των ιδιοκτησιών συν τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε 4.200,45 ευρώ.

Από το ποσό των 632.233,42 ευρώ υπέρ των φερόμενων ιδιοκτητών, τα 264.699,68 ευρώ αποτελούν υποχρέωση του Δήμου Μεσσήνης και τα υπόλοιπα 367.533,74 ευρώ με δικαίωμα αναγωγής: η νομική δυνατότητα που έχει ένα πρόσωπο, το οποίο κατέβαλε ολόκληρη την οφειλή σε κάποιον δανειστή, να απαιτήσει από τους υπόλοιπους συνυπόχρεους – γειτονικούς ιδιοκτήτες γης που παίρνουν υπεραξία, το μερίδιο που τους αναλογεί.