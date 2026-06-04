Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εγκριση έργου προσβασιμότητας στις παραλίες

Το έργο προβλέπει προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υλικών σε 4 παραλίες του Δήμου, Μεμί Κορώνης, Φοινικούντας, Γιάλοβας και Μεθώνης, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Στο σχέδιο της διακήρυξης αναφέρεται ότι “με στόχο αφενός τη φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες και θάλασσες της χώρας και αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου μετώπου της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να υπάρξει προμήθεια κινητού εξοπλισμού τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα το σύνολο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα σύμβαση έχει στόχο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υλικών σε 4 παραλίες του Δήμου ΠύλουψΝέστορος και συγκεκριμένα στην παραλία Μεμί, στην παραλία Φοινικούντα, στην παραλία Γιάλοβα, παραλία Μεθώνης, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μια παραλία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία στοχεύουν στην προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ευκολία χρήσης για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Κάθε μια από τις ανωτέρω θέσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης πρόκειται να περιλαμβάνει: Μηχανισμό πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα. Μη μόνιμο λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ. Ξύλινο διάδρομο παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ. Πολυεστερικό διάδρομο παραλίας για κίνηση αναπηρικού αμαξιδίου”.