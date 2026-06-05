Δήμος Καλαμάτας: Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των δομών στήριξης γυναικών

Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα συνεχίζει να συγκλονίζει και να απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των γυναικών που βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές.

Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αφορμή τον προϋπολογισμό του Δήμου και τη συμβολή του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη λειτουργία της δομής, σημειώνοντας ότι στηρίζεται μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρεμβάσεων. Όπως εξήγησε, το Κέντρο παρέχει κοινωνική, ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε γυναίκες που έχουν ανάγκη, με στόχο την καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την προστασία τους.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η δομή δεν παρέχει η ίδια φιλοξενία, ωστόσο, σε συνεργασία με άλλους φορείς, τα θύματα κατευθύνονται σε ασφαλείς χώρους, η τοποθεσία των οποίων δεν γνωστοποιείται για λόγους προστασίας. Αναφερόμενος στο κόστος λειτουργίας, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της δομής ανέρχεται περίπου στις 360.000 ευρώ, ποσό που αφορά κυρίως το προσωπικό της: κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, νομικό και διοικητική υποστήριξη.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της δυνατότητας παρέμβασης του Δήμου, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι δομές που έχουν αποδείξει στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο τους δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν.

Από την πλευρά της, η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Ευγενία Κούβελα, υπογράμμισε το χρέος που έχει ο Δήμος απέναντι στις κακοποιημένες γυναίκες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά έμφυλης βίας όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά φαίνεται να αυξάνονται. Η ίδια ζήτησε να διασφαλιστεί ο τρόπος λειτουργίας της δομής και να υπάρξει πρόβλεψη για τη συνέχισή της σε περίπτωση διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η κα. Κούβελα έθεσε επίσης το ζήτημα της δημιουργίας δομών φιλοξενίας, καθώς και της ενίσχυσης ενημερωτικών δράσεων και διαλέξεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τoυ θέματος.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι το έργο που επιτελεί το Κέντρο Συμβουλευτικής δεν γίνεται ευρέως γνωστό, καθώς προστατεύεται από το πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων. Όπως είπε, για κάθε περιστατικό ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός επεσήμανε ότι οι υπάρχουσες δομές λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει όπως είπε μόνο μία δομή όπου μπορεί να διανυκτερεύσει μια κακοποιημένη γυναίκα, στην Τρίπολη.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, πάντως, σημείωσε ότι υπάρχουν χώροι φιλοξενίας γυναικών και στην Καλαμάτα, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και για μια γυναίκα που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να απομακρυνθεί από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, είναι καθοριστικό να γνωρίζει ότι μπορεί να φιλοξενηθεί με ασφάλεια στον τόπο της, ιδιαίτερα όταν στην υπόθεση εμπλέκονται και παιδιά.

Η υπόθεση της 39χρονης Βασιλικής έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η έμφυλη βία παραμένει μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία. Η ύπαρξη και η ενίσχυση δομών συμβουλευτικής, πρόληψης και φιλοξενίας δεν αποτελεί απλώς κοινωνική παροχή, αλλά αναγκαίο μηχανισμό προστασίας για γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.