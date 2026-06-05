Διαμαρτυρία από Θουρία για αυξήσεις ΔΕΥΑΚ

15:27 05/06
Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θουρίας Χρήστος Κουδούνης, ενημερώνοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 20 Μαΐου.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Θουρίας αποφάσισε και δηλώνει την αντίθεση και τη διαμαρτυρία του “για την πρόθεση αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και θεωρεί ότι η έκπτωση για τους συνεπείς καταναλωτές δεν λύνει το πρόβλημα”.
Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θουρίας Χρήστος Κουδούνης, ενημερώνοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 20 Μαΐου.