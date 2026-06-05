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Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2026 15:43

Διαμαρτυρία από Θουρία για αυξήσεις ΔΕΥΑΚ

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Διαμαρτυρία από Θουρία για αυξήσεις ΔΕΥΑΚ

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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Θουρίας αποφάσισε και δηλώνει την αντίθεση και τη διαμαρτυρία του “για την πρόθεση αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και θεωρεί ότι η έκπτωση για τους συνεπείς καταναλωτές δεν λύνει το πρόβλημα”.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Θουρίας Χρήστος Κουδούνης, ενημερώνοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 20 Μαΐου.

Κατηγορία Δήμοι
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