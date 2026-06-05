Διαμαρτυρία από Θουρία για αυξήσεις ΔΕΥΑΚ

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Θουρίας αποφάσισε και δηλώνει την αντίθεση και τη διαμαρτυρία του “για την πρόθεση αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και θεωρεί ότι η έκπτωση για τους συνεπείς καταναλωτές δεν λύνει το πρόβλημα”.