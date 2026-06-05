Παραχώρηση του γηπέδου Μικρομάνης στο Π.Σ. «Η Καλαμάτα»

Η παραχώρηση αφορά χρονική διάρκεια πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια, κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η χρήση του γηπέδου παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, μέσω σύμβασης χρησιδανείου, για τις ανάγκες του σωματείου. Η ομάδα, από την πλευρά της, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ομαλή λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα του χώρου, καθώς και την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε κατασκευή ή παρέμβαση εντός του χώρου θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει το σωματείο.

Η παραχώρηση ζητήθηκε από την ΠΑΕ Καλαμάτα, η οποία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Μικρομάνης την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ως κύρια έδρα της δεύτερης ομάδας της, Κ19, αλλά και ως δευτερεύον προπονητικό κέντρο. Στο αίτημά της αναφέρει ότι η εγκατάσταση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των νεαρών αθλητών και της πρώτης ομάδας, ενώ στόχος είναι η βελτίωση και η προετοιμασία του γηπέδου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φιλοξενίας ομάδων υψηλού επιπέδου.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις και οι αντιδράσεις. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, σημείωσε ότι προφανώς η πόλη χάρηκε για την άνοδο της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία, ωστόσο υπογράμμισε πως στην ΠΑΕ έχουν ήδη παραχωρηθεί το Δημοτικό Στάδιο και το γήπεδο στα Παλιάμπελα, ενώ τώρα προστίθεται και το γήπεδο της Μικρομάνης. Όπως ανέφερε, όλα αυτά γίνονται τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΠΑΕ δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ για τη χρήση των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Οικονομάκος επανέλαβε την άποψή του ότι η ομάδα θα έπρεπε να έχει ως έδρα το γήπεδο του Μεσσηνιακού, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο πως οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο θα περιορίσουν ή θα αφήσουν εκτός άλλες αθλητικές δραστηριότητες, όπως ο στίβος. Χαρακτήρισε δε υπερβολική την παραχώρηση και τρίτου γηπέδου.

Στο ίδιο πνεύμα, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε πως από τη στιγμή που η ΠΑΕ έχει έσοδα και προχωρά σε επενδύσεις, θα πρέπει να αποδίδει και τα ανάλογα χρήματα για τη χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ζήτησε να ξεκαθαριστεί ο ρόλος της τοπικής κοινότητας και να διασφαλιστεί ότι θα έχει λόγο και πρόσβαση στο γήπεδο για τις δικές της ανάγκες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Μικρομάνης, Μιχάλης Κοτσιλιέρης, ξεκαθάρισε πως πρόθεσή του ήταν το γήπεδο να καταστεί λειτουργικό, σημειώνοντας ότι είχε αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε, υπάρχει δέσμευση ότι η κοινότητα θα μπορεί να χρησιμοποιεί το γήπεδο για τις ανάγκες της, ενώ μετέφερε και την επιθυμία του να μπορούν να το επισκέπτονται τα σχολεία της περιοχής.

Τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Χριστόπουλος, θέτοντας το ερώτημα αν η ΠΑΕ θα επιτρέπει σε μαθητές να παίζουν στο γήπεδο, δεδομένου ότι ο χλοοτάπητας θα πρέπει να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο ίδιος διαφώνησε με την παραχώρηση, τονίζοντας ότι τον πρώτο λόγο θα πρέπει να έχουν τα χωριά, ενώ αναφέρθηκε και σε ανάλογες περιπτώσεις όπου άλλοι αθλητές αποκλείστηκαν από τη χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας υπενθύμισε ότι σκοπός της σύμβασης είναι να διεξάγονται στο γήπεδο και οι αγώνες της Κ19, επισημαίνοντας πως στη Μικρομάνη θα φιλοξενηθούν αντίστοιχες ομάδες της Α’ Εθνικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Υπενθύμισε ακόμη ότι η ΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε το γήπεδο να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα σχολεία θα μπορούν να το επισκέπτονται σε ώρες που δεν υπάρχει αθλητική δραστηριότητα. Παράλληλα, σημείωσε πως υπάρχουν και τα γήπεδα του Άρι και της Σπερχογείας, τα οποία επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν για σχολικές επισκέψεις.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι όλα τα γήπεδα πρέπει να έχουν παιδιά μέσα, σημειώνοντας πως πρόθεση του Δήμου είναι οι ομάδες να βγαίνουν και εκτός πόλης, παρότι, όπως είπε, τα σωματεία δεν επιθυμούν εύκολα τη μετακίνησή τους.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι οι αθλητικοί χώροι πρέπει να αξιοποιούνται, ώστε να παραμένουν ζωντανοί και να μην απαξιώνονται. Όπως σημείωσε, για να μπορέσει η «Μαύρη Θύελλα» να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως βοηθητικό γήπεδο και γήπεδο για την Κ19.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι και ο Δήμος θα μπορεί να αξιοποιεί το γήπεδο της Μικρομάνης σε ορισμένες περιπτώσεις και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να διατηρείται η υποδομή σε καλή κατάσταση. Αναφερόμενος δε, στο γήπεδο στα Παλιάμπελα, διευκρίνισε ότι δεν έχουν πληρωθεί οι σχετικές υποχρεώσεις, ωστόσο η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης έχουν ζητήσει ρύθμιση προκειμένου αυτές να εξοφληθούν.

Τ.Αν.