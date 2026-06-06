Αλλά έργα… τρέχουν και άλλα … τρέχα γύρευε - H εικόνα του προγράμματος της ΔΕΥΑΚ

Εργα σημαντικά που υλοποιούνται, έργα που έχουν κολλήσει και καθυστερούν, έργα που περιμένουν εδώ και χρόνια χρηματοδότηση και άλλα που βρίσκονται στο στάδιο των μελετών, είναι η εικόνα των έργων ύδρευσης του σχεδιασμού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Αυτή την εικόνα επιχειρούμε να ξεκαθαρίσουμε σήμερα, να την παρουσιάσουμε όπως είναι, θυμίζοντας την άποψη του δημάρχου σε συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2024 πως “σήμερα τα έργα ύδρευσης που έχει γνωρίσει η Καλαμάτα είναι από τα μεγαλύτερα στον Δήμο μας. Είναι ορθό να πούμε ότι η Καλαμάτα στις υποδομές ύδρευσης γράφει και πάλι ιστορία”. Για να γράψει ιστορία, πάντως, η Καλαμάτα θέλει δρόμο ακόμα, όπως καταδεικνύει και η εικόνα που παρουσιάζουμε, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τη ΔΕΥΑΚ.

Αναλυτικά:

α) Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αφορά την αντικατάσταση παλαιών αγωγών από PVC, που παρουσιάζουν συχνές βλάβες και τμήματος πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της πόλης. Υλοποιείται με έκπτωση 10% και μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το 65% του φυσικού αντικειμένου. Οι κυριότερες περιοχές που αναμένεται να γίνουν εργασίες, είναι η οδός Λακωνικής και το Ιστορικό Κέντρο της πόλης.

β) Με πολύ αργούς ρυθμούς προχωράει – αν δεν υπολειτουργεί κιόλας – το πολύπαθο, αλλά και το πιο σημαντικό έργο, αυτό της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος σε Καλαμάτα και Μεσσήνη, προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Υλοποιείται με έκπτωση 36,51%.

Πρόκειται για τον νέο αγωγό Φ800 προς την Καλαμάτα και τον νέο Φ400 προς τη Μεσσήνη. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης μας πληροφόρησε ότι δεν έχει σταματήσει και πως γίνονται εργασίες για τις συνδέσεις των χωριών με τον νέο αγωγό. Εχουν ολοκληρωθεί τα δευτερεύοντα δίκτυα σε Ανθεια, Σπερχογεία, Αντικάλαμο, Καλάμι και Θουρία. Ο αγωγός προς Μεσσήνη έχει εγκατασταθεί, αλλά μένουν τα τμήματα στις γέφυρες των ποταμών Παμίσου και Αρι. Το πιο σημαντικό τμήμα του έργου, ο Φ800, έχει εγκατασταθεί στο τμήμα από την Ανθεια έως και πριν τη Θουρία σε μήκος 3,6 χιλιομέτρων. Οι εργασίες στον εθνικό δρόμο έχουν σταματήσει από τον Νοέμβριο του 2024, καθώς τελείωσε η πρώτη παρτίδα των σωλήνων, που είχαν έρθει από την Κίνα. Ολο το 2025 ήταν σε εκκρεμότητα η άφιξη της δεύτερης παρτίδας σωλήνων. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ μας είπε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του από τον ανάδοχο, στα τέλη Μαΐου φορτώθηκαν από την Κίνα σε δύο πλοία 50 κοντέινερ, με σωλήνες συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων. Εκτιμάται πως θα είναι στην Ελλάδα, στο λιμάνι του Πειραιά μέσα στον Ιούλιο και όπως εκτίμησε ο κ. Καραγιάννης “το έργο μπορεί να επανεκκινήσει και μέσα στον Αύγουστο”.

Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το 35%.

γ) Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Αγιάννη Καρβούνη (Πεδίο Βολής) στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 6.150.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Υλοποιείται με έκπτωση 8,34%. Το έργο αφορά τη νέα δεξαμενή χωρητικότητας 8.000 κυβικών και τα έργα σύνδεσής της με αγωγούς, με τον νέο αγωγό Φ800 και τη δεξαμενή στις Τούρλες, ενώ προβλέπει και νέο αντλιοστάσιο. Πέρα από την πόλη η νέα δεξαμενή θα εξυπηρετήσει και τη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνεια και την παραλιακή Αβία.

Εχει εκτελεστεί το 35% του φυσικού αντικειμένου. Αυτή την περίοδο γίνονται σκυροδετήσεις της δεξαμενής.

δ) Σε εκκρεμότητα βρίσκεται το έργο της δ’ φάσης αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Καλαμάτας, που θα καλύψει 26 χιλιόμετρα δρόμων με προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ. Και αυτό γιατί δεν έχει ακόμα χρηματοδότηση. Είχε προταθεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ως υποέργο στο έργο αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης της πόλης μαζί με τα ψηφιακά υδρόμετρα, αλλά εγκρίθηκαν μόνο τα υδρόμετρα. Αναζητείται η πηγή χρηματοδότησης.

Το έργο της δ’ φάσης περιλαμβάνει: Την περιοχή της Ράχης, τμήματα δρόμων μεταξύ Αρτέμιδος και Αθηνών (Γιαννιτσών, Μπιζανίου, Κουμουνδούρου) κάθετους στην Αθηνών δρόμους πάνω από το Δημαρχείο (Ιωνίας, Ορέστη, Δήμητρας κλπ.). Και ακόμα Μπουλούκου, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Κωνσταντίνου και κάθετους και παράλληλους προς την Μπουλούκου δρόμους (Κουτήφαρη, πρώην Ρουμελιώτη κλπ.) Νότια του κέντρου τις οδούς Κανάρη από Πλάτωνος και κάτω, Ακρίτα από Κοραή και κάτω. Την Παραλία, Δυτική (μαρίνα) και Ανατολική, τις οδούς Λυκούργου και Ευαγγελιστρίας και τους μεταξύ τους καθέτους, Σανταρόζα, Κορώνης, Μεθώνης κλπ. (μεταξύ Φαρών - Ακρίτα), Μαιζώνος και Βύρωνος νότια της Ηρώων και τμήμα της Ηρώων.

ε) Για το σημαντικό έργο της αξιοποίησης των νερών του Αγίου Φλώρου και της μεταφοράς τους στο Πήδημα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ μας ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες κι εκπονούνται οι μελέτες. Προβλέπονται 7 περίπου γεωτρήσεις και δεξαμενή 1.000 κυβικών προς την πλευρά του βουνού και ο αγωγός μεταφοράς από τον Αγιο Φλώρο στο Πήδημα, μέσω του εθνικού δρόμου μέχρι τον Αγιο Κωνσταντίνο και στη συνέχεια μέσω του παράδρομου του αυτοκινητόδρομου.

Μια πρώτη εκτίμηση, κατά τον κ. Καραγιάννη, είναι ότι θα χρειαστούν 15 εκ. ευρώ για την υλοποίηση όλων αυτών των έργων. “Με την υλοποίηση των έργων στον Αγιο Φλώρο θα λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης της Καλαμάτας για τα επόμενα 100 χρόνια”, ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ.

Με την ολοκλήρωση των μελετών θα αναζητηθεί η χρηματοδότηση του έργου.