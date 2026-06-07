Δήμος Δυτικής Μάνης: Στα 7.155.896 ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα

Στα 7.155.896,31 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Μάνης για το 2026, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 26 Μαΐου.

Το υπερψήφισαν 10 σύμβουλοι της δημοτικής αρχής, το καταψήφισε ο εκπρόσωπος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αρης Κομπότης και λευκό ψήφισαν οι σύμβουλοι Γιώργος Κωστέας και Παναγιώτης Λούζης.

Τα έργα με τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι: Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμίαντου από πηγές Βυρού έως Κοινότητα Πύργου, από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσού 3.418.899,31 ευρώ. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανακατασκευή γηπέδου Κοινότητας Πλάτσας, θέση “Καμπινάρι”, με χρηματοδότηση από το “Φιλόδημος ΙΙ” και ΣΑΤΑ, ποσού 651.000 ευρώ. Εργα αποκατάστασης Δημοτικής Ενότητας Αβίας, συνεπεία της φυσικής καταστροφής (πλημμύρας) της 13ης Ιανουαρίου 2025, από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Εσωτερικών, ποσού 575.256 ευρώ. Εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Αγίου Νικολάου, Λεύκτρου, Νεοχωρίου, Ριγκλίων, Κοτρωνίου και Αγίου Δημητρίου, από ιδιωτικούς πόρους, ποσού 266.038 ευρώ. Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ποσού 218.822 ευρώ. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Δυτικής Μάνης, ποσού 200.000 ευρώ. Λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου

χώρου του Γυμνασίου - Λυκείου της Καρδαμύλης του Δήμου Δυτικής, από το Πράσινο Ταμείο, ποσού 207.127 ευρώ. Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λεύκτρου, ποσύ 165.000 ευρώ.