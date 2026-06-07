Δήμος Δυτικής Μάνης: Σύμβουλοι μειοψηφίας κατά δημοτικής αρχής για καθυστερημένη ψήφιση προϋπολογισμού

Τη δημοτική αρχή Δυτικής Μάνης επικρίνουν δριμύτατα 4 δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026, στις 4 Ιουνίου, μάλιστα, με συνεδρίαση του Συμβουλίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

“Δεν μιλάμε για απλή καθυστέρηση. Μιλάμε για διοικητική ανεπάρκεια και έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού”, επισημαίνουν και παρατηρούν πως “το πραγματικό κατεπείγον είναι να σταματήσει η προχειρότητα, που έχει γίνει τρόπος διοίκησης”.

Ειδικότερα στην κοινή τους δήλωση οι Γιώργος Κωστέας - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Ν.Ι.Κ.Η.", Διακουμής Κυβέλος - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Νέα Πνοή", Αλέξης Ρουτζούνης - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Συνεργασία για τη Δυτική Μάνη" και Παναγιώτης Λούζης - ανεξαρτήτος δημοτικός σύμβουλος σημειώνουν:

“Κατεπείγον; Ή μήπως αποτέλεσμα αδιαφορίας;

Την ώρα που οι δημότες περιμένουν σοβαρότητα, προγραμματισμό και υπευθυνότητα, η δημοτική αρχή φέρνει τον προϋπολογισμό του 2026 για ψήφιση στις 4 Ιουνίου, δηλαδή σχεδόν στα μισά της χρονιάς! Και μάλιστα με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος», λες και η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης προϋπολογισμού προέκυψε ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες.

Ο προϋπολογισμός δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο λειτουργίας και ανάπτυξης ενός Δήμου. Είναι ο χάρτης που καθορίζει έργα, παρεμβάσεις, προτεραιότητες και πολιτικές για ολόκληρη τη χρονιά. Και όμως, η δημοτική αρχή χρειάστηκε να φτάσει στον Ιούνιο για να τον φέρει προς ψήφιση.

Ποιος ευθύνεται γι' αυτή την πρωτοφανή καθυστέρηση; Ποιος θα λογοδοτήσει για τους μήνες που χάθηκαν; Ποιος θα εξηγήσει στους δημότες γιατί ο Δήμος λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό, βασιζόμενος σε παρατάσεις και έκτακτες ρυθμίσεις;

Το ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι τώρα ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με διαδικασίες εξπρές, επικαλούμενοι την εκπνοή της παράτασης που ήταν γνωστή εδώ και μήνες. Δηλαδή, η δική τους ολιγωρία μετατρέπεται σε «κατεπείγον» για όλους τους υπόλοιπους.

Η διοίκηση ενός Δήμου δεν κρίνεται από τα λόγια και τις δημόσιες σχέσεις. Κρίνεται από την οργάνωση, την πρόβλεψη και την αποτελεσματικότητα. Και όταν ένα τόσο κρίσιμο θέμα φτάνει να συζητείται τον Ιούνιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τότε δεν μιλάμε για απλή καθυστέρηση. Μιλάμε για διοικητική ανεπάρκεια και έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού.

Οι δημότες της Δυτικής Μάνης αξίζουν περισσότερα από δικαιολογίες της τελευταίας στιγμής. Αξίζουν μια δημοτική αρχή που να προλαμβάνει τα προβλήματα και όχι να τρέχει πίσω από αυτά.

Γιατί τελικά το πραγματικό κατεπείγον δεν είναι η συνεδρίαση. Το πραγματικό κατεπείγον είναι να σταματήσει η προχειρότητα που έχει γίνει τρόπος διοίκησης.

Υ.Γ.: Για την ιστορία, την πρόσκληση με μέρος της εισήγησης, τη λάβαμε 23 ώρες πριν την συνεδρίαση και το υπόλοιπο μέρος της εισήγησης καθώς και την σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,αφού η συνεδρίασή της, ήταν προγραμματισμένη λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

* Στην ειδική και κατεπείγουσα (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δ.Σ. Δυτικής Μάνης, στις 4 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 10 συμβούλων της δημοτικής αρχής, όπου εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το 2026, όσον αφορά την αιτιολόγηση της πρόσκλησης αναφέρθηκε: “Η συνεδρίαση είναι ειδική και κατεπείγουσα, επειδή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε για τα παρακάτω: «Παρήλθε η παράταση της 31ης Μαΐου που είχε δοθεί για την ισχύ των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 αναφορικά με την λειτουργία των Δήμων με βάση τον προϋπολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου είναι επιτακτική η ανάγκη συζήτησης και λήψης Απόφασης περί έγκρισης του νέου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου”.