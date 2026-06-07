Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Ειδική συνεδρίαση για μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά

* Την σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την έγκριση της ΜΠΕ για μονάδα βιοαερίου στον Μελιγαλά είχαν ζητήσει στις αρχές της εβδομάδας, 8 δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευση, με επιστολή τους προς τη δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Αδαμόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Μαρία Διαγούπη, Κωνσταντίνος Ντονάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Αναστάσιος Ρερρές και Ηλίας Σταυρόπουλος, αφού εξέφραζαν έκπληξη και απορία για την έγκριση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, της ΜΠΕ της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιαέριο στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, “παρά τις ομόφωνες αντιρρήσεις, αποφάσεις και ψηφίσματα τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, προέδρων Κοινοτήτων φορέων και κατοίκων της περιοχής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου σημείωναν: “Η εξέλιξη αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, δημιουργεί καινούργια δεδομένα επί τα χείρω, όσων αφορά την ήδη περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής μας, από την ύπαρξη και λειτουργία και άλλων οχλουσών εγκαταστάσεων. Είναι αναγκαίο λοιπόν, η τοπική κοινωνία και οι φορείς της περιοχής μας, προεξάρχοντος του Δήμου, να αντιμετωπίσουν την νέα αυτή αρνητική κατά την γνώμη μας εξέλιξη. Προς τούτο σας καλούμε να προχωρήσετε στην σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την έγκριση αυτή, στην οποία προχώρησε η αρμόδια υπηρεσία”.

Μάλιστα, στη συνεδρίαση αυτή έχουν ζητήσει να προσκληθούν εκπρόσωποι της υπηρεσίας που αποφάσισε την έγκριση, οι βουλευτές του νομού, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Μεσσηνίας, εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή από τη Μεσσηνία, η ΠΕΔ Πελοποννήσου, εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εκπρόσωποι των επαγγελματιών της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και Κοινοτήτων όμορων Δήμων.