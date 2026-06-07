Δήμος Πύλου – Νέστορος: Δέκα έργα για ένταξη στο Υπο-Πρόγραμμα ΟΤΑ

Δέκα έργα προτείνει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος για ένταξη στο Υπο-Πρόγραμμα ΟΤΑ, σύμφωνα με αποφάσεις γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, που αφορούν σε εκδήλωση ανεμοστρόβιλου και πλημμυρών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τα έργα που προτείνονται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, είναι:

1) Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Κοινότητας Λαχανάδας, λόγω καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα, προτεινόμενου προϋπολογισμού 133.064,82 ευρώ. 2) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου οικισμού Λούτσας Κοινότητας Φοινικούντας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 82.168,46 ευρώ. 3) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς, προτεινόμενου προϋπολογισμού 292.455,67 ευρώ. 4) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Χώρας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 80.882,89 ευρώ. 5) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου οικισμού Γριζόκαμπου Κοινότητας Φοινικούντας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 62.437,19 ευρώ. 6) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Βασιλιτσίου, προτεινόμενου προϋπολογισμού 78.449,41 ευρώ. 7) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Ακριτοχωρίου, προτεινόμενου προϋπολογισμού 53.277,77 ευρώ. 8) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Μεταξάδας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 59.662,12 ευρώ. 9) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου οικισμού Σταυρού Κοινότητας Μεταξάδας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 89.220,64 ευρώ. 10) Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κοινότητας Καπλανίου, προτεινόμενου προϋπολογισμού 24.304,63 ευρώ.