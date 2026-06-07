Αιρετοί της Οιχαλίας συναντήθηκαν με Πτωχό για θέματα του δήμου

Ειδικότερα συζήτησαν εκτενώς για την ανάδειξη και προβολή του Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα και για την ομαλή πρόσβαση στο μνημείο μέσω της 7ης Επαρχιακής Οδού, καθώς και για την πρόσβασή του μέσω του Λυκαίου όρους. Επίσης έγινε αναφορά και στη διασύνδεση του δρόμου Αγίας Θεοδώρας – 7ης Επαρχιακής Οδού, την ανάπλαση του χώρου των πηγών της Νέδας καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό του εν λόγω χώρου.

Στη συζήτηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα συμμετείχαν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Αδαμόπουλος, ο Ηλίας Ντονάς ως εκπρόσωπος τη πλειοψηφίας, καθώς οι πρόεδροι του Αγίου Σώστη Γιάννης Διαμαντόπουλος, της Αμπελιώνας Γιάννης Γεωργακόπουλος, του Σκληρού Αθανάσιος Αδαμόπουλος, του Στάσιμου Δημήτριος Τσιαμούλης, του Σύρριζου Παναγιώτης Δήμιζας και ο τέως πρόεδρος Πέτρας Ηλίας Νίνος.