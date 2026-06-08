Πρόταση για βιομηχανικό πάρκο 25 εκ. ευρώ στη Μεγαλόπολη

Την υποβολή φακέλου για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιοχές μετάβασης.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο φάκελος κατατέθηκε από την εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου «Γόρτυνος» και αφορά τη δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο κ. Μιχόπουλος χαρακτηρίζει τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου ως κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον Δήμο Μεγαλόπολης, επισημαίνοντας ότι η κατάθεση της πρότασης από ιδιωτικό φορέα αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στις ήδη δρομολογημένες προσπάθειες για την προσέλκυση επενδύσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων στη θέση «Πλάκα», καθώς και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Κόμβου Βιοοικονομίας και Agrologistic Center στη θέση «Ψαθί».

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταλιγνιτικής εποχής.

«Ο Δήμος μας μπαίνει σε νέα εποχή και ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης», σημειώνει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων για το μέλλον της περιοχής.