Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Ομόφωνη απόφαση για το γήπεδο Κυπαρισσίας

Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 986.000 ευρώ για την Πράξη «Ανακατασκευή γηπέδου Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Ενώ με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για οτιδήποτε προκύψει κατά την υλοποίηση της πράξης αυτής και όρισε ως υπεύθυνο άτομο, για την επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την υπάλληλο Θεοδώρα Ντούντα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Δ. Τριφυλίας.

Επίσης από τη Δημοτική Επιτροπή έγινε αποδοχή και κατανομή, ποσού ύψους 99.871,69 ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους.

Όπως και αποδοχή και κατανομή ποσού ύψους 44.900 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Τέλος έγινε αποδοχή και κατανομή ποσού ύψους 50.172,10 ευρώ , από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Κ.Μπ.